Как подготовиться к отпуску в экзотической стране

Зимой особенно хочется тепла и солнышка, поэтому люди для путешествий выбирают экзотические страны, где всегда лето. Но, кроме моря и отдыха, может возникнуть много неожиданных проблем. Поэтому очень важно организовать все так, чтобы путешествие не превратилось в неприятное испытание или болезнь. Как это сделать – читайте в нашем материале.

Самая большая проблема экзотических стран – это экзотические заболевания, к которым наш украинский организм совсем не имеет иммунитета, потому что наши предки ими не болели, а, как известно, иммунная система имеет "память". Поэтому те болезни, которые местные жители переносят совсем легко, для туриста могут закончиться госпитализацией.

Также на тему: Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить

Поэтому первое, что нужно сделать – проверить эпидемическую ситуацию той страны, в которую направляетесь. Эту информацию можно получить на сайте Минздрава, ВОЗ, посольства страны, в которую путешествуете и от туроператора.

Сделайте прививки

Когда вы узнали об эпидемической ситуации, узнайте, можно ли от тех болезней вакцинироваться. Также стоит уточнить у туроператора, без каких прививок не пускают в страну. Если надо вакцинироваться, то сделайте это заблаговременно, поскольку у некоторых прививок иммунитет появляется через 2-3 недели.



Перед отпуском сделайте все необходимые прививки / unsplash.com

Но вы должны понимать, что вакцинация – это не панацея и вы все равно должны быть осторожными и не подвергать себя излишней опасности. В первую очередь, не нужно контактировать с дикими животными, есть пищу в антисанитарных условиях и глотать воду во время купания.

Если вас укусило дикое животное – сразу промойте место укуса чистой водой с мылом и обратитесь в больницу, чтобы определить, нужно ли вводить сыворотку против бешенства.

Сложите аптечку

В путешествии аптечка имеет сверхважное значение, потому что вы не всегда сможете сразу получить медицинскую помощь. Но на сайте посольства страны, в которую путешествуете, проверьте все ли лекарства разрешены к ввозу. И если принимаете рецептурные препараты, не лишним будет взять с собой рецепты на них.

Прежде всего возьмите лекарства, которые вы употребляете от хронических заболеваний. Их должно хватить на весь период отпуска.

Нестероидные противовоспалительные препараты. Например, в состав которых входит парацетамол или ибупрофен (однако, предварительно проверьте запрет стран, через которые и в которую направляетесь) – они хорошо сбивают температуру и обезболивают.

Лекарства против аллергии. Если вы аллергик, возьмите антигистаминные препараты, которые лучше всего вам подходят.

Антисептики. Подойдет любое средство, которое вам нравится и которое доказало свою эффективность. Напомним, перекись водорода, йод и зеленки имеют сомнительную эффективность.

Солнцезащитные кремы. Солнце не только греет, но и выделяет лучи, которые могут спровоцировать онкологические заболевания и серьезные ожоги. Также оно вызывает повреждение и старение кожи.

Препараты против диареи. У туристов часто возникают с этим проблемы из-за необычной пищи и смены воды. Но помните, этими препаратами нельзя злоупотреблять, используйте их лишь в экстренных случаях.

Средство от укусов насекомых, солнечных ожогов и местный против аллергии. Здесь может прийти на помощь Фенистил гель. Благодаря активному веществу – диметиндену малеату, который входит в состав лекарственного средства Фенистил гель, при нанесении на кожу уменьшается зуд и раздражение, сопровождающие кожные аллергические реакции*.

Перевязочные материалы. Бинты и пластыри, чтобы вовремя закрыть порезы и царапины.

Фенистил – быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи и укусах насекомых.



Возьмите в отпуск средство от укусов насекомых, солнечных ожогов и местный против аллергии \ istock.com

Не перенапрягайтесь

Последние дни перед отпуском – это настоящий ад. Куча незавершенных дел, дедлайнов и стрессов, из-за этого вы недосыпаете, нормально не питаетесь да и на спорт времени совсем нет. Такое состояние может обострить хронические болезни и ослабить иммунитет перед отпуском, что повысит риск провести его больным в постели. Поэтому не волнуйтесь и наслаждайтесь отпуском. Каждый заслуживает на полноценный отдых.

*согласно инструкции по применению лекарственного средства.