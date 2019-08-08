Что делать при отравлении арбузом: главные симптомы и первая помощь

На украинских рынках уже появились арбузы, до сезона арбузов и дынь остается несколько недель. Однако употреблять их опасно, категорически нельзя давать их детям.

В арбузах мало калорий, но множество полезных веществ: витамины, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды и клетчатка. Однако врач Виктория Савицкая не советует есть их не в сезон, пишет ГолосUA.

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Ранние арбузы опасно употреблять, поскольку они могут содержать нитраты. Поэтому если вы на свой риск решили полакомиться этим плодом, то его нужно тщательно мыть. Также можно замочить в холодной воде на 30 минут.

"Хорошо бы добавить в воду аскорбиновую кислоту – она "вытягивает" большую часть токсинов из плода", – добавляет врач.

Что делать, если вы отравились арбузом

Если после употребления арбуза вы резко почувствовали себя плохо – надо вызвать скорую помощь, так как отравление арбузом относится к опаснейшим.

Врач говорит, что симптомы отравления арбузом проявляются быстро – через пару часов после его употребления.

Основные симптомы: сильная головная боль, тошнота, рвота и диарея, иногда поднимается температура, возникают судороги и ломота в суставах.

В таких случаях я рекомендую срочно звонить в скорую, так как состояние может быть опасно, особенно опасны нитраты, которые содержатся в арбузе, для детей, им ранние ягоды давать не стоит. А малышам до полутора лет даже в разгар сезона арбузы пробовать не стоит,

– говорит Савицкая.

До приезда врачей, больному нужно давать много пить. Желательно, чтобы человек выпил такое количество воды, чтобы появилась рвота. Таким способом организм избавится от токсинов.

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Ближайшие сутки после отравления желательно лежать в постели, ведь организм очень ослаблен. Кроме того, в эти дни нужно много пить: минеральную воду без газа, подойдут также травяные чаи без сахара.

Что делать при отравлении арбузом

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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