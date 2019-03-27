Отравление бытовой химией у ребенка: симптомы и как предотвратить

Одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий здоровью ребенка из-за отравления химическими веществами.

Ежемесячно в больницы госпитализируют 15-20 детей, которые выпили агрессивное вещество, рассказала глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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Химические ожоги пищевода – одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.

Отравление бытовой химией – симптомы слюнотечение;

боль и нарушения при глотании;

отек слизистой оболочки губ;

осиплость голоса;

вялость, тошнота и рвота;

отказ от еды и воды;

общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание.

Такие симптомы не всегда могут проявляться. Если у родителей есть подозрение на употребление агрессивного вещества – ребенка необходимо доставить в больницу.

Что делать?

Немедленно вызвать скорую. Обязательно обратите внимание, чем отравился ребенок и проконсультируйтесь с диспетчером скорой как оказать первую помощь.

Попробовать промыть обычной водой ротовую полость.

До приезда работников скорой помощи дать ребенку выпить воды или молока, сорбент.



Не вызывайте рвоту у ребенка

Ни в коем случае нельзя самостоятельно вызывать рвоту! Если ребенок отравился бытовой химией, химическое вещество повлечет еще большие ожоги пищевода!

Как предотвратить отравление?

Храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах, недоступных для детей!

Аптечка с лекарствами должна быть закрыта и упорядочена – только лекарства со сроком годности и в оригинальных упаковках.

Не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что дети все повторяют за взрослыми.

Давая лекарства ребенку, не говорите, что это конфеты или сладости, так как в следующий раз он может попытаться попробовать их сам.

Время от времени напоминайте ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии, косметикой, лекарствами нужно только по их прямому назначению и под наблюдением взрослого.

Рассказывайте детям о негативных последствиях приема (даже однократного) наркотических веществ и алкоголя для детского организма.

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