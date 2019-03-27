Отравление бытовой химией у ребенка: симптомы и как предотвратить

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Отравление бытовой химией у ребенка
Отравление бытовой химией у ребенка / pixabay.com

Одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий здоровью ребенка из-за отравления химическими веществами.

Ежемесячно в больницы госпитализируют 15-20 детей, которые выпили агрессивное вещество, рассказала глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

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Химические ожоги пищевода – одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.

 
Отравление бытовой химией – симптомы
  • слюнотечение;
  • боль и нарушения при глотании;
  • отек слизистой оболочки губ;
  • осиплость голоса;
  • вялость, тошнота и рвота;
  • отказ от еды и воды;
  • общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание.

Такие симптомы не всегда могут проявляться. Если у родителей есть подозрение на употребление агрессивного вещества – ребенка необходимо доставить в больницу.

Что делать?

Немедленно вызвать скорую. Обязательно обратите внимание, чем отравился ребенок и проконсультируйтесь с диспетчером скорой как оказать первую помощь.

Попробовать промыть обычной водой ротовую полость.

До приезда работников скорой помощи дать ребенку выпить воды или молока, сорбент.

Діти і побутова хімія
Не вызывайте рвоту у ребенка

Ни в коем случае нельзя самостоятельно вызывать рвоту! Если ребенок отравился бытовой химией, химическое вещество повлечет еще большие ожоги пищевода!

Как предотвратить отравление?

  • Храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах, недоступных для детей!
  • Аптечка с лекарствами должна быть закрыта и упорядочена – только лекарства со сроком годности и в оригинальных упаковках.
  • Не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что дети все повторяют за взрослыми.
  • Давая лекарства ребенку, не говорите, что это конфеты или сладости, так как в следующий раз он может попытаться попробовать их сам.
  • Время от времени напоминайте ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии, косметикой, лекарствами нужно только по их прямому назначению и под наблюдением взрослого.
  • Рассказывайте детям о негативных последствиях приема (даже однократного) наркотических веществ и алкоголя для детского организма.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Отравление Дети
Источник: Здоров'я 24
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