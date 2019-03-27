Отравление бытовой химией у ребенка: симптомы и как предотвратить
Одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий здоровью ребенка из-за отравления химическими веществами.
Ежемесячно в больницы госпитализируют 15-20 детей, которые выпили агрессивное вещество, рассказала глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.
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Химические ожоги пищевода – одна из самых тяжелых патологий детского возраста, которая требует оказания неотложной квалифицированной помощи.
- слюнотечение;
- боль и нарушения при глотании;
- отек слизистой оболочки губ;
- осиплость голоса;
- вялость, тошнота и рвота;
- отказ от еды и воды;
- общая слабость, повышение температуры тела, частое и поверхностное дыхание.
Такие симптомы не всегда могут проявляться. Если у родителей есть подозрение на употребление агрессивного вещества – ребенка необходимо доставить в больницу.
Что делать?
Немедленно вызвать скорую. Обязательно обратите внимание, чем отравился ребенок и проконсультируйтесь с диспетчером скорой как оказать первую помощь.
Попробовать промыть обычной водой ротовую полость.
До приезда работников скорой помощи дать ребенку выпить воды или молока, сорбент.
Не вызывайте рвоту у ребенка
Ни в коем случае нельзя самостоятельно вызывать рвоту! Если ребенок отравился бытовой химией, химическое вещество повлечет еще большие ожоги пищевода!
Как предотвратить отравление?
- Храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах, недоступных для детей!
- Аптечка с лекарствами должна быть закрыта и упорядочена – только лекарства со сроком годности и в оригинальных упаковках.
- Не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что дети все повторяют за взрослыми.
- Давая лекарства ребенку, не говорите, что это конфеты или сладости, так как в следующий раз он может попытаться попробовать их сам.
- Время от времени напоминайте ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии, косметикой, лекарствами нужно только по их прямому назначению и под наблюдением взрослого.
- Рассказывайте детям о негативных последствиях приема (даже однократного) наркотических веществ и алкоголя для детского организма.
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