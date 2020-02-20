Отравление в военном колледже на Тернопольщине: 27 курсантов в больнице

С симптомами отравления госпитализировали 27 курсантов военного колледжа. Всем студентам в возрасте от 15 до 18 лет стало плохо ночью. 20 ребят сразу положили в инфекционное отделение, под утро к медикам обратились еще семь.

Руководство колледжа заявило, что у них все продукты свежие, а студенты отравились домашней едой, которую передали одному из курсантов.

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Начальник Тернопольского профессионального колледжа Вадим Ластовецкий сообщил, что по поводу этого случая будет служебное расследование, которое окончательно скажет о причинах массового отравления. В колледже уже работают правоохранители и специалисты Держпродспоживслужбы. Они взяли на анализ продукты из столовой. Предварительные результаты лабораторных исследований будут известны через несколько дней.

Внесены сведения в единый реестр Украины по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений,

– сообщил руководитель отдела Нацполиции в Тернопольской области Петр Тихович.

Пока нет выводов из лаборатории, столовую закрыли, а пищу детям будут привозить из другого учебного заведения.



Какую первую помощь следует оказать при отравлении / Инфографика 24 канала

В колледже прокомментировали отравления студентов: видео 24 канала