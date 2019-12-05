Отслоение ногтей: почему возникает и как лечить
Отслоение ногтей от ногтевого ложа в медицине называется онихолизис. Эта проблема встречается у многих людей разного возраста.
Иногда он сопровождается грибковой инфекцией, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Почему возникает отслоение ногтей?
Частые причины онихолизиса
- Травмы (ударили, прижали – достаточно часто мы просто забываем об этом, а через некоторое время (не сразу) ноготь отходит от ногтевого ложа;
- Неудобная, тесная обувь – если возникает в области стоп;
- Покрытие гель-лаком (и чаще всего ожог от того, что вы держите ногти в лампе и терпите жжение).
- Хронические кожные заболевания, как псориаз, экзема и др.
Редко, но все же причиной онихолизиса могут быть заболевания внутренних органов и некоторые патологические состояния:
- дефицит железа;
- нарушения в работе щитовидной железы;
- ишемическая болезнь сердца;
- сахарный диабет
- прием лекарственных средств (антибиотики – тетрациклин, фторхинолоны, оральные контрацептивы и др.)
Гель-лак повреждает ногти
Что делать, если отслаиваются ногти?
- Пытаемся найти причину. Важно обязательно брать соскоб и посев из поврежденного ногтя для исключения грибковой инфекции;
- Следим за ногтями, защищаем от воды, химии (моем посуду только в перчатках)
- Не покрывает гель-лаком;
- По возможности обращаемся к подологу, чтобы удалил участки ногтей, которые отслоились;
- По рекомендации специалиста возможно протезирование поврежденного ногтя;
- Если нет возможности, то максимально коротко подстригаем эти участки;
- Ничего не пытаемся вычищать острыми предметами из-под них, это может еще больше ухудшить ситуацию;
- Рекомендуется ежедневный массаж области ногтя с маслами / жирным кремом по 2 минуты.
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