Отслоение ногтей: почему возникает и как лечить

Отслоение ногтей от ногтевого ложа в медицине называется онихолизис. Эта проблема встречается у многих людей разного возраста.

Иногда он сопровождается грибковой инфекцией, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает отслоение ногтей?

Частые причины онихолизиса

Травмы (ударили, прижали – достаточно часто мы просто забываем об этом, а через некоторое время (не сразу) ноготь отходит от ногтевого ложа;

Неудобная, тесная обувь – если возникает в области стоп;

Покрытие гель-лаком (и чаще всего ожог от того, что вы держите ногти в лампе и терпите жжение).

Хронические кожные заболевания, как псориаз, экзема и др.

Редко, но все же причиной онихолизиса могут быть заболевания внутренних органов и некоторые патологические состояния:

дефицит железа;

нарушения в работе щитовидной железы;

ишемическая болезнь сердца;

сахарный диабет

прием лекарственных средств (антибиотики – тетрациклин, фторхинолоны, оральные контрацептивы и др.)



Гель-лак повреждает ногти

Что делать, если отслаиваются ногти?

Пытаемся найти причину. Важно обязательно брать соскоб и посев из поврежденного ногтя для исключения грибковой инфекции;

Следим за ногтями, защищаем от воды, химии (моем посуду только в перчатках)

Не покрывает гель-лаком;

По возможности обращаемся к подологу, чтобы удалил участки ногтей, которые отслоились;

По рекомендации специалиста возможно протезирование поврежденного ногтя;

Если нет возможности, то максимально коротко подстригаем эти участки;

Ничего не пытаемся вычищать острыми предметами из-под них, это может еще больше ухудшить ситуацию;

Рекомендуется ежедневный массаж области ногтя с маслами / жирным кремом по 2 минуты.

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