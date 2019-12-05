Отслоение ногтей: почему возникает и как лечить

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Отслоение ногтей / unsplash.com

Отслоение ногтей от ногтевого ложа в медицине называется онихолизис. Эта проблема встречается у многих людей разного возраста.

Иногда он сопровождается грибковой инфекцией, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникает отслоение ногтей?

Частые причины онихолизиса

  • Травмы (ударили, прижали – достаточно часто мы просто забываем об этом, а через некоторое время (не сразу) ноготь отходит от ногтевого ложа;
  • Неудобная, тесная обувь – если возникает в области стоп;
  • Покрытие гель-лаком (и чаще всего ожог от того, что вы держите ногти в лампе и терпите жжение).
  • Хронические кожные заболевания, как псориаз, экзема и др.

Редко, но все же причиной онихолизиса могут быть заболевания внутренних органов и некоторые патологические состояния:

  • дефицит железа;
  • нарушения в работе щитовидной железы;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • сахарный диабет
  • прием лекарственных средств (антибиотики – тетрациклин, фторхинолоны, оральные контрацептивы и др.)

Гель-лак пошкоджує нігті
Гель-лак повреждает ногти

Что делать, если отслаиваются ногти?

  • Пытаемся найти причину. Важно обязательно брать соскоб и посев из поврежденного ногтя для исключения грибковой инфекции;
  • Следим за ногтями, защищаем от воды, химии (моем посуду только в перчатках)
  • Не покрывает гель-лаком;
  • По возможности обращаемся к подологу, чтобы удалил участки ногтей, которые отслоились;
  • По рекомендации специалиста возможно протезирование поврежденного ногтя;
  • Если нет возможности, то максимально коротко подстригаем эти участки;
  • Ничего не пытаемся вычищать острыми предметами из-под них, это может еще больше ухудшить ситуацию;
  • Рекомендуется ежедневный массаж области ногтя с маслами / жирным кремом по 2 минуты.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Дерматология
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