Второй этап медицинской реформы в Украине продолжат. По словам премьер-министра, правительство не планирует ее отсрочки.

Сейчас специалисты просматривают и исправляют ошибки в параметрах реформы. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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В правительстве считают, что тарифы НСЗУ занижены, они будут пересмотрены.

Денис Шмыгаль “Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта по ее отсрочке не будет. Мы пересчитываем тарифы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Там были ошибки и неверные расчеты стоимости определенных видов и определенных пакетов медуслуг. Многие из них занижены”

В качестве примера, премьер привел "инфарктный пакет", который по действующему тарифу лечения стоит 16 тысяч гривен, а по факту – более 30 тысяч гривен.

Таких примеров достаточно много. Их нужно пересмотреть, дополнить,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, в правительстве отметили, что в подготовке второго этапа не учли работу психиатрии, физиопульмонологии, их "просто забыли".

По словам Шмыгаля, все эти ошибки исправят без отсрочки второго этапа медреформы.

Денис Шмыгаль “Продолжение реформы с исправлением этих ошибок, я уверен, даст правильный результат. В этом году она идет очень сложно. Мы выровняем все недоразумения и уже со следующего года мы, как пациенты, сможем чувствовать обновления медицинской отрасли".

Актуально НСЗУ не получала от Минздрава никаких задач относительно пересчета тарифов на медуслуги

Что известно об отмене второго этапа реформы медицины?

Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но нынешнее правительство и президент решили заблокировать реформу. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями. Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.