Отсрочки медреформы не будет, – Шмыгаль
Второй этап медицинской реформы в Украине продолжат. По словам премьер-министра, правительство не планирует ее отсрочки.
Сейчас специалисты просматривают и исправляют ошибки в параметрах реформы. Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.
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В правительстве считают, что тарифы НСЗУ занижены, они будут пересмотрены.
В качестве примера, премьер привел "инфарктный пакет", который по действующему тарифу лечения стоит 16 тысяч гривен, а по факту – более 30 тысяч гривен.
Таких примеров достаточно много. Их нужно пересмотреть, дополнить,
– отметил Шмыгаль.
Кроме того, в правительстве отметили, что в подготовке второго этапа не учли работу психиатрии, физиопульмонологии, их "просто забыли".
По словам Шмыгаля, все эти ошибки исправят без отсрочки второго этапа медреформы.
Актуально НСЗУ не получала от Минздрава никаких задач относительно пересчета тарифов на медуслуги
Что известно об отмене второго этапа реформы медицины?
Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена. Но нынешнее правительство и президент решили заблокировать реформу. После критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями. Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.