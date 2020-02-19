Отсутствие доверия хуже, чем сам вирус, – Супрун об эвакуации украинцев из Китая

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что недостаток информации и профессиональных комментариев о коронавирусе на фоне распространения дезинформации и паники создает серьезную опасность для каждого.

Об этом Супрун написала на своей странице в инстаграме. По ее словам, в стране необходима честная, простая и понятная коммуникация, "особенно со стороны государственных структур, которые занимаются этим вопросом".

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Ибо отсутствие доверия в таких ситуациях хуже чем сам вирус. В частности, из-за нехватки информации и плохой коммуникации сейчас такой высокий уровень саботажа управленцев на местах,

– отметила экс-глава Минздрава.

Супрун отметила, что украинцам важно сохранять спокойствие и заботиться о своей информационной гигиене. Так, в Украине пока подготовлены несколько мест, которые могут принять эвакуированных из Китая украинцев, каждый гражданин Украины прошел обследование и подписал письмо, в котором дал согласие на прохождение всех обследований, в том числе на 14 дневное наблюдение.

Кроме того, у персонала – поваров, медиков, техработников, экипажа авиакомпании будут необходимые средства безопасности и все они согласились на то, что весь инкубационный период будут оставаться там, где будут находиться эвакуированные украинцы.

Известно также, что в самолете заменят все вентиляционные системы и проведут все необходимые лабораторные исследования.

Как должны происходить карантин и изоляция?

Карантин и изоляция – меры, применяемые для того, чтобы сдержать распространение инфекционных болезней, которые могут осуществляться добровольно или принудительно под контролем органов здравоохранения.

Изоляция применяется к людям, которые точно с болезнью, а карантин к тем людям, которые предположительно могут быть заражены, но пока не проявляют симптомов болезни.

Для наблюдения и работы с людьми на карантине следует назначить подготовленный персонал. Медицинские работники должны быть оснащены основными средствами индивидуальной защиты и средствами для работы с людьми, у которых есть подозрение на болезнь. Это маски, халаты, перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции.



Медики проверяют жителей Уханя / Getty Images

Кроме того, медицинский персонал должен пройти обучение по определению случаев болезни, меры профилактики и борьбы с инфекциями, а также иметь алгоритм действий в случае выявления болезни. Инкубационный период составляет 14 дней, такая же рекомендуемая продолжительность карантина.

Меры, которые следует принять ДО посадки в самолет

Перед отправкой и подготовкой эвакуации важна расширенная двусторонняя коммуникация, координация и планирование с ответственными органами.

Самолет должен быть укомплектован достаточным количеством медицинского персонала на количество пассажиров, а также средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, средствами для мытья рук). Их должно хватать и для того, чтобы быстро отреагировать в случае проявления симптомов у пассажиров в пути.

Немедицинский экипаж самолета должен быть проинформирован о признаках и симптомах Covid-19.

До отправления необходимо провести "exit screening" – измерение температуры тела, а также провести анкетирование для раннего выявления симптомов. Результаты измерений и анкетирования должны быть отправлены в страну, которая будет принимать людей на карантин.

Рекомендуется отложить поездку для людей, у которых результаты скрининга указывают на то, что они могут быть потенциально заражены, и направить их для дальнейшей оценки их состояния и лечения.

Что делать на борту самолета

Место размещения каждого пассажира в самолете должно быть отмечено. Это необходимо для дальнейшей изоляции пассажира, с симптомами острой респираторной инфекции, если такая ситуация случится, а также для фиксирования пассажиров, сидящих рядом с этим человеком.

В случае фиксирования симптомов болезни в пути, нужно принимать следующие шаги, чтобы уменьшить риски заражения и распространения инфекции:

– Назначить одного члена экипажа по уходу за больным пассажиром, желательно того, кто уже общался с этим пассажиром.

– Член экипажа, который ухаживает за пассажиром с симптомами должен использовать маску, тщательно мыть руки, использовать перчатки.

– Соседнее от человека с симптомами сидение должно оставаться свободным.

– Пассажиры, которые находятся в непосредственной близости к человеку с симптомами, должны предоставить свои контактные данные для дальнейшего контроля.

– Человек с симптомами должен использовать маску, а также чихать или кашлять в одноразовые салфетки. Если человек не может одеть маску, тогда маски надо предложить всем пассажирам, которые сидят рядом. Вещи, которые использует больной человек (одеяло, посуда, другие персональные вещи) не должны использоваться повторно.

– Если на твердых или мягких поверхностях в самолете есть кровь, слюна или больного пассажира стошнило – стоит соблюдать правила очистки этого места, с которыми ознакомлены члены экипажа.

– Важно убедиться, что экипаж самолета поддерживает постоянную работу системы рециркуляции воздуха. Обычно на самолетах установлены специальные фильтры для очистки, которые способны фильтровать патогены в воздухе.



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Мероприятия после прибытия (без карантина)

– "Проводится entry screening. Только температурный скрининг может быть не слишком эффективным, поскольку он может "пропустить" пассажиров, у которых болезнь находится в инкубационном периоде, или повышение температуры вызвано другими причинами", – отмечает Супрун.

Если проводится скрининг температуры, он должен сопровождаться: предоставлением информации о симптомах и местах и контактах, куда можно обратиться за помощью в случае возникновения симптомов, заполнением опросника для сбора информации и обеспечением механизма сбора и анализа данных, полученных во время скрининга для быстрого реагирования.

– Следует выделить отдельное пространство для проведения скрининга и опросы.

– Для транспортировки в назначенную больницу или учреждение должен быть выделен отдельный транспорт.

– Должна проводиться дезинфекция самолета. Для его очистки после высадки пассажиров должно быть отделено пространство и подготовлен персонал.

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет Утром 20 февраля в 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда якобы приземлится самолет, Минздрав еще не дало своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



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