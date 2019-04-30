Отсутствие сахара в чае не влияет на его вкус

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Чай без сахара
Чай без сахара / pixabay.com

Некоторым людям эксперты советуют употреблять меньше сахара, и это касается добавления его в напитки. Кому-то может показаться, что чай без сахара употреблять невозможно, поскольку он становится неприятным на вкус.

Ученые из Университетского колледжа Лондона опровергли это предположение.

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Резкий отказ от сахара, вне всяких сомнений, сделает чай не очень приятным для человека. Однако если люди будут постепенно добавлять все меньше и меньше сахара в чай, то со временем они привыкнут к новому вкусу, и он останется для них таким же приятным, как и чай с привычным содержанием сахара.

via GIPHY

Эксперты не рекомендуют употреблять в день больше 7 чайных ложек сахара. Это касается не только того, что мы сыплем в чай и кофе, но и содержащих сахар продуктов питания. Среднестатистический украинец, как показывает практика, употребляет в два-три раза больше сахара в день.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание
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