Ответственность Китая за COVID-19: что известно о шокирующем отчете спецслужб стран Запада

Власти Китая могли намеренно скрывать распространение информации о вспышке COVID-19 и его опасности. По данным британских СМИ, к этому выводу пришли разведки пяти западных стран.

О предварительных выводах спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 3 мая, сообщила британская газета The Daily Telegraph.

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Журналисты ссылаются на информацию закрытого доклада на 15 страниц. Его подготовили спецслужбы вышеназванных государств. Их неформальный союз называют альянсом "Пяти глаз" (Five Eyes).

Что известно об обвинениях, которые представлены в докладе

Из документа якобы следует, что Китай могут, как минимум, обвинить в халатности, которая стоила миру катастрофических человеческих и экономических потерь.

Авторы доклада утверждают, что китайские власти:

намеренно подавляли и уничтожали доказательства о начальных процессах вспышки коронавируса;

заставляли молчать или ликвидировали врачей, которые намеревались вслух об этом заявлять;

уничтожали данные исследований в лабораториях и отказывались предоставлять доступ к живым образцам вируса исследователям из других стран, которые работают над созданием вакцины.

Еще в начале декабря прошлого года Китай получил доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отказывался признать этот факт до 20 января. 3 января Нацкомитет здравоохранения Китая якобы дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию об этой инфекции.

Особое внимание в докладе было уделено работе китайской группы ученых под руководством докторши Ши Чженли. Она работает в Уханьский институте вирусологии.

В 2013 году эта группа исследовала образцы фекалий летучих мышей-подковоносов в пещере китайской провинции Юнь Нань. Позже оказалось, что как минимум один из 50 вирусов, обнаруженных учеными в этих образцах, на 96% генетически схожий с вирусом SARS-CoV-2, который в 2020 году спровоцировал пандемию COVID-19.

Исследование этих же ученых в ноябре 2015 года, которое совместно проводили с американским Университетом Северной Каролины, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться непосредственно от летучих мышей к людям. В то же время было упомянуто, что не существует эффективного лечения в таком случае.

При этом китайские вирусологи под руководством Ши Чженли, исследование которых частично финансировало правительство Австралии, признавали невероятную опасность своей работы.

В марте 2019 года доктор Ши и ее команда опубликовали работу под названием Bat Coronaviruses in China (Коронавирусы в летучих мышей в Китае) в медицинском журнале Viruses (Вирусы). В этом обзоре исследователи указали, что "стремятся предусмотреть" горячие точки "вирусов и потенциал их межвидовой передачи". Они отметили также "неотложную необходимость изучения коронавирусов у летучих мышей в Китае, чтобы понять их способность вызвать очередную вспышку".

Весьма вероятно, что будущие вспышки коронавирусов, подобных SARS или MERS, будут вытекать от летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае,

– говорилось в докладе.

Появился ли коронавирус именно в лаборатории Уханя

Британские журналисты также указывают, что "несмотря на попытки западных разведок выяснить, могла ли лаборатория в Ухане быть ответственной за вспышку коронавируса, доктор Ши не останавливается в своих исследованиях, которые, как она утверждает, сейчас важнее, чем когда-либо".

Издание также добавляет, что доктор Ши определенное время была в Австралии, где сотрудничала с Центром по изучению здоровья животных CSIRO. Она также имела доступ в лаборатории самого высокого – четвертого уровня.

В то же время существуют определенные различия в версиях спецслужб "Пяти глаз" относительно происхождения коронавируса.

Разведка Австралии считает, что вирус впервые появился на рынке в Ухане, как и утверждают власти Китая. А разведка США пока не определилась с окончательными выводами относительно происхождения SARS-CoV-2, однако скептически относится к официальной версии КНР.

Обратите внимание! По состоянию на 3 мая в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19, более 245 тысяч человек уже умерли.

Почему США обвиняют Китай в распространении коронавируса?Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.



На протяжении января и февраля 2020 года американские спецслужбы десятки раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19. Но он никак не реагировал. Однако после вспышки COVID-19 остановил финансирование ВОЗ и обвинил организацию в бездействии.