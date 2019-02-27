Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы

Если в ближайшее время вы с партнером планируете стать родителями, тогда вам необходимо точно рассчитать, в какие дни цикла вероятность забеременеть высокая. То есть дни овуляции.

Акушер-гинеколог, гинеколог, УЗИ-специалист Ирина Федорец, кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог, руководитель направления вспомогательных репродуктивных технологий Европейской сети медицинских учреждений "Медикавер" в Украине Роксолана Семчишин, врач акушер-гинеколог и врач-генетик, руководитель женской консультации Медицинского центра "Медикавер" Марьяна Тенета рассказали для Здоровя24 о методах определения, признаках овуляции и почему она не наступает.

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Что такое овуляция и как она происходит

В первой фазе менструального цикла происходит рост и созревание главного фолликула, который называют доминантным.

Овуляция – это разрыв стенки доминантного фолликула и выход яйцеклетки. Она попадает в маточную трубу. В течение суток она может быть оплодотворенной. Доминантный фолликул во 2-й фазе цикла трансформируется в желтое тело, основной функцией которого является синтез прогестерона.

Функционирует желтое тело 10–12 суток. Если зачатия не происходит, то яйцеклетка погибает, желтое тело регрессирует, вследствие чего наступает менструация.

Врачи назвали основные методы определения овуляции в последовательности, начиная от самого эффективного.

Как определить овуляцию: основные методы

1) Ультразвуковая фолликулометрия

Несколько процедур УЗИ при помощи вагинального датчика могут рассчитать день овуляции или зачатия у женщины. Если цикл нерегулярный, врача придется посетить 3–4 раза, начиная с 7-го дня после окончания месячных – через каждые 2–3 дня.



Ультразвуковая фолликулометрия

Если же цикл регулярный, стоит провести УЗИ за 2–3 дня до предполагаемого дня. Если же фолликул в одном из яичников увеличился до 18–20 мм, то это свидетельствует об овуляции.

2) Тесты на овуляцию

Если же отследить фолликул можно с помощью УЗИ, тогда тесты на овуляцию можно сделать дома.

Действуют они так: за 24–36 часов до выхода яйцеклетки из яичника в моче резко повышается количество лютеинизирующего гормона (ЛГ). За день-два до этого он словно "выталкивает" яйцеклетку через стенку яичника.

Тесты на определение овуляции определяют, повышено ли количество гормона. Они также позволяют высчитать благоприятные для зачатия дни. За 5–6 дней до предполагаемой овуляции дважды в день проводят тесты.

Акушер-гинеколог Ирина Федорец “Наиболее вероятные способы для расчета овуляции – это ультразвуковая фолликулометрия и домашние тесты на овуляцию. Эти два методы смогут помочь определить есть ли овуляция и в какой день она произошла”

3) Метод базальной температуры

Этот метод предполагает измерение температуры в прямой кишке (ректально). Ее измеряют сразу после сна в течение цикла. Для этого необходимо пользоваться одним градусником. Сбивать его нужно накануне сна.

В первый день цикла температура достигает 36,9°C. За несколько дней до овуляции она может равняться 36,2°C – 36,4°C. Увеличение температуры до 37°C – 37,4°C свидетельствует о том, что происходит овуляция. Если же температура после овуляции повышается, вероятно, женщина забеременела.



Метод базальной температуры

На показатели могут повлиять простуда, грипп, ОРВИ, воспалительный процесс или резкий подъем. По словам гинеколога, метод измерения ректальной температуры имеет определенные недостатки: определяет двухфазность цикла, но не наличие овуляции.

4) Календарный метод

Этот метод определения овуляции подходит тем, у кого регулярный цикл месячных. Именно за 14 дней до начала нового цикла наступает полноценная овуляция. Для того, чтобы определить календарь дней для зачатия, необходимо проанализировать последние 3 месяца.

Первый день менструального цикла – это первый день менструации. Именно за 12–14 дней до начала нового цикла наступает полноценная овуляция.

Чтобы определить первый календарный день возможной овуляции, нужно продолжительность самого короткого цикла уменьшить на 18. Например, если он составлял 25 дней, то первым днем будет считаться 7-й день (25 – 18 = 7); Чтобы определить последний календарный день возможной овуляции, нужно продолжительность самого длинного цикла уменьшить на 11. Например, если он составлял 30 дней, то последним днем будет считаться 19-й день (30 – 11 = 19).

То есть, с 7 по 19 день цикла может произойти овуляция и существует высокий риск зачатия и овуляции.

Врач-репродуктолог Роксолана Семчишин “Но цикл не всегда является регулярным. Кроме того, даже при регулярном цикле овуляция может сместиться на пару дней раньше/позже или не наступить вообще. Календарным методом определить, была ли овуляция или ее не было, на самом деле невозможно”.

Цикл меняется под влиянием различных факторов – состояние здоровья, нервное перенапряжение, стресс, физическая активность, смена климата при путешествии и так далее.

5. Метод оценки цервикальной слизи

Перед овуляцией в яичниках женщины происходит всплеск выработки эстрогенов. Это приводит к увеличению продукции слизи клетками влагалища и шейки матки.

Эта слизь является тягучей, что можно проверить, растянув ее небольшое количество между пальцами где-то на 2 см.

Роксолана Семчишин “Точность этого метода, как и календарного, также является сомнительной. Ведь на природу слизи могут влиять воспалительные процессы во влагалище. Для повышения эффективности определения фертильных дней часто сочетают три метода: календарный, базальной температуры и оценки цервикальной слизи. Вместе они называются естественным методом планирования беременности”

Симптомы овуляции

У большинства женщин овуляция протекает абсолютно бессимптомно, хотя некоторые представительницы слабого пола говорят, что наступление таких дней они могут испытывать заранее.

Во время овуляции женщина может ощущать боли тянущего характера внизу живота. Они могут иметь очень выраженный характер. Это нарушение называется овуляторным синдромом. Дискомфорт длится несколько суток.

Во время овуляции женщина может ощущать боли тянущего характера внизу живота

У женщины могут измениться выделения, стать более вязкими. Во время овуляции у нее повышается сексуальное влечение.

Овуляция – симптомы • легкие болевые ощущения внизу живота, похожие на покалывание;

• усиленные слизистые выделения из влагалища;

• повышение полового влечения;

• улучшение настроения;

• ощущение вздутия живота;

• обострение вкусовых ощущений и запахов;

• незначительные кровянистые выделения из влагалища в середине цикла.

Чтобы снять боли, можно использовать спазмолитики на основе метамизол натрия, дротаверина гидрохлорида.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета “ Стоит помнить, что перечисленные выше симптомы могут быть характерными не только для овуляции, но и для некоторых заболеваний. Поэтому в случае дискомфорта лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить проблемы со здоровьем ”.

Почему не наступает овуляция

Овуляция может отсутствовать по разным причинам. Их можно разделить на 2 группы: физиологические и патологические.

Не стоит переживать по поводу отсутствия овуляции в таких случаях:

1. Беременность: во время беременности и в первые месяцы после родов у женщин отсутствует овуляция;

2. кормление грудью: если вы кормите ребенка грудью, в том числе и ночью, овуляция не наступает;

3. у юных девушек (12–14 лет), когда менструальный цикл еще не урегулировался;

4. менопауза: с прекращением менструаций овуляции тоже прекращаются;

5. прием оральных контрацептивов: в норме в таком случае тоже не должны наступать овуляции.



Овуляция может не наступить из-за того, что вы кормите грудью

Акушер-гинеколог Ирина Федорец “Причиной отсутствия овуляции могут быть нарушения гормонального фона женщины, смена ритма жизни (работа ночью), работа с постоянным раздражением зрительного нерва”.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета отмечает, что отсутствие овуляции в репродуктивном возрасте является причиной бесплодия у женщин. Определив происхождение этой патологии и устранив проблему, можно восстановить овуляцию.

Овуляция – причины отсутствия • синдром поликистозных яичников

• воспаление гениталий

• дисфункция щитовидной железы

• дисфункция коры надпочечников

• опухоли гипофиза или гипоталамуса

• системные заболевания

• стрессы

• раннее истощение яичников

• избыточный или недостаточный вес женщины.

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