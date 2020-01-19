Ожирение, диабет и болезни сердца могут быть заразными: новая гипотеза

Новая научно-исследовательская работа ставит под сомнение давнюю веру в то, что болезни сердца, рак, диабет, ожирение не могут передаваться от человека к человеку.

Авторы основывают свою гипотезу на связи между тремя различными линиями доказательств, опубликованными в журнале Science.

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В работе предполагается, что дисбиотическая микробиота, особенно кишечника, может передаваться другим людям, что, в свою очередь, изменяет их микрофлору. Это может способствовать распространению неинфекционных заболеваний или стать ключевым фактором риска для их развития.

Исследователи показывают, что люди с широким спектром состояния, от ожирения и воспалительных заболеваний кишечника до диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, имеют меняющиеся микробиомы.

Ученые показали, что микробиомы способны перейти к животному и повлиять на его микрофлору, вызвав заболевания. Кроме того, специалисты собрали доказательства того, что микробиомы передаются естественным путем, например, у супругов и вообще людей, проживающих в одном доме, больше сходных микробиом.

Автор статьи Эран Элинав, профессор Института наук имени Вейцмана, рассматривает представленную связь между этими точками как аргумент к тому, что вопросы влияния микробиоты нужно исследовать более подробно.

Это может открыть новые возможности для создания лекарств,

– заявил автор статьи Эран Элинав.

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