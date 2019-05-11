Ожирение и плохая память связаны, – исследователи

У людей с лишним весом ожирение ослабляет барьер между мозгом и кровеносной системой, а также провоцирует воспалительные процессы.

В этом убеждены ученые из университета Огаста (США), пишет журнал Journal of Neuroscience.

Читайте также: Опровергли миф о пользе диетических напитков

Медики отметили, что у страдающих от запущенных форм ожирения пациентов наблюдается снижение остроты ума и ухудшение памяти. Лишний вес ускоряет старение мозга.

Ожирение – что это? Это заболевание, которое увеличивает риск возникновения различных заболеваний, таких как заболевания сердца, диабет II типа, синдром обструктивного апноэ сна, некоторые виды онкологических заболеваний, остеоартрита и астмы. Чаще ожирение возникает вследствие потребления пищи с высокой энергетической ценностью в сочетании с недостаточной физической активностью.

Ранее специалисты не смогли объяснить эту взаимосвязь. Ответ на вопрос нашли случайно во время работы над другой проблемой.

Эксперты пытались выяснить, почему развитие ожирения и диабета ослабляет защитные клетки, которые окутывают сосуды в мозге. Болезнь Альцгеймера и высокое содержание сахара в крови разрушают этот барьер.

Американские нейрофизиологи провели опыты на мышах. Они искусственно "превратили" подопытных грызунов в диабетиков.

Эксперимент показал, что в мозге грызунов с патологически лишним весом защитный барьер ослабевал, и в сосуды начинали проникать молекулы жирных кислот и белкового мусора. Это снижало их умственную активность и нарушало работу нервной системы.

Мыши дольше искали выход из лабиринта. Они хуже запоминали уже знакомые им предметы по сравнению с животными из контрольной группы.

Все эти проблемы полностью исчезали, когда удавалось снизить степень ожирения и уровень сахара в организме грызунов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.