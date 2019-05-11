Ожирение и плохая память связаны, – исследователи

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Ожирение и плохая память связаны
Ожирение и плохая память связаны / nypost.com

У людей с лишним весом ожирение ослабляет барьер между мозгом и кровеносной системой, а также провоцирует воспалительные процессы.

В этом убеждены ученые из университета Огаста (США), пишет журнал Journal of Neuroscience.

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Медики отметили, что у страдающих от запущенных форм ожирения пациентов наблюдается снижение остроты ума и ухудшение памяти. Лишний вес ускоряет старение мозга.

 
Ожирение – что это?

Это заболевание, которое увеличивает риск возникновения различных заболеваний, таких как заболевания сердца, диабет II типа, синдром обструктивного апноэ сна, некоторые виды онкологических заболеваний, остеоартрита и астмы.

Чаще ожирение возникает вследствие потребления пищи с высокой энергетической ценностью в сочетании с недостаточной физической активностью.

Ранее специалисты не смогли объяснить эту взаимосвязь. Ответ на вопрос нашли случайно во время работы над другой проблемой.

Эксперты пытались выяснить, почему развитие ожирения и диабета ослабляет защитные клетки, которые окутывают сосуды в мозге. Болезнь Альцгеймера и высокое содержание сахара в крови разрушают этот барьер.

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Американские нейрофизиологи провели опыты на мышах. Они искусственно "превратили" подопытных грызунов в диабетиков.

Эксперимент показал, что в мозге грызунов с патологически лишним весом защитный барьер ослабевал, и в сосуды начинали проникать молекулы жирных кислот и белкового мусора. Это снижало их умственную активность и нарушало работу нервной системы.

Мыши дольше искали выход из лабиринта. Они хуже запоминали уже знакомые им предметы по сравнению с животными из контрольной группы.

Все эти проблемы полностью исчезали, когда удавалось снизить степень ожирения и уровень сахара в организме грызунов.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Мозг Ожирение
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