Ожирение и плохая память связаны, – исследователи
У людей с лишним весом ожирение ослабляет барьер между мозгом и кровеносной системой, а также провоцирует воспалительные процессы.
В этом убеждены ученые из университета Огаста (США), пишет журнал Journal of Neuroscience.
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Медики отметили, что у страдающих от запущенных форм ожирения пациентов наблюдается снижение остроты ума и ухудшение памяти. Лишний вес ускоряет старение мозга.
Это заболевание, которое увеличивает риск возникновения различных заболеваний, таких как заболевания сердца, диабет II типа, синдром обструктивного апноэ сна, некоторые виды онкологических заболеваний, остеоартрита и астмы.
Чаще ожирение возникает вследствие потребления пищи с высокой энергетической ценностью в сочетании с недостаточной физической активностью.
Ранее специалисты не смогли объяснить эту взаимосвязь. Ответ на вопрос нашли случайно во время работы над другой проблемой.
Эксперты пытались выяснить, почему развитие ожирения и диабета ослабляет защитные клетки, которые окутывают сосуды в мозге. Болезнь Альцгеймера и высокое содержание сахара в крови разрушают этот барьер.
Американские нейрофизиологи провели опыты на мышах. Они искусственно "превратили" подопытных грызунов в диабетиков.
Эксперимент показал, что в мозге грызунов с патологически лишним весом защитный барьер ослабевал, и в сосуды начинали проникать молекулы жирных кислот и белкового мусора. Это снижало их умственную активность и нарушало работу нервной системы.
Мыши дольше искали выход из лабиринта. Они хуже запоминали уже знакомые им предметы по сравнению с животными из контрольной группы.
Все эти проблемы полностью исчезали, когда удавалось снизить степень ожирения и уровень сахара в организме грызунов.
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