Ожирение печени: как правильно питаться, чтобы побороть заболевание

Немецкий диетолог Дорос Курц предлагает бороться с ожирением печени с помощью здорового рациона. Она рекомендует употреблять минимум две порции фруктов и три порции овощей в день.

Курц специализируется на диетотерапии при ожирении и диабете 2 типа. Она подчеркивает, что неправильное питание может привести к ожирению печени, которое имеет фатальные последствия, если его не лечить, пишет Focus.de.

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В Германии каждый четвертый взрослый мужчина страдает из-за ожирения печени, не связанного с алкоголем. Главная причина этого – неправильное питание или избыточный вес.

Симптомы ожирения печени

Боль в правом подреберье чаще тупого характера;

Тошнота, тяжесть, вздутие, снижение аппетита и прочие симптомы диспепсии;

Повышенная утомляемость, общая слабость, упадок сил.

На третьей стадии стеатоза (ожирения печени) к этим проявлениям присоединяется раздражительность, дневная сонливость, нарушения сна, усиление болевого синдрома, депрессивные состояния, приступы рвоты, зуд кожи, желтушность кожи и глаз.



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Как побороть ожирение печени?

Как отмечает Дорис Курц, прежде всего для этого необходимо нормализовать вес тела. Кроме того, важно скорректировать рацион.

По возможности следует избегать фруктозы, сахара, алкоголя и соли, оптимизировать выбор углеводов. Как перекус между приемами пищи следует выбирать безуглеводные продукты.

Пример питания

Завтрак. Для первого приема пищи можно выбрать овсянку с порцией фруктов, натуральный йогурт, обезжиренное молоко, орехи, семена льна, пшеничные отруби, цельнозерновой хлеб с кусочком сыра или творог с фруктами.

Обед. На обед половину тарелки должны составлять овощи, четверть тарелки – цельнозерновые злаки и четверть тарелки – мясо, рыба, тофу или яйца. На десерт можно съесть немного фруктов.

Ужин. Разрешены салаты из свежих овощей с оливковым маслом, куриная грудка, столовая ложка семечек подсолнуха или тыквы, одно или два яйца, 50 граммов овечьего сыра или моцареллы.

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