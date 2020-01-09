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Ожирение печени: как правильно питаться, чтобы побороть заболевание

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Ожирение печени / Здоровье 24

Немецкий диетолог Дорос Курц предлагает бороться с ожирением печени с помощью здорового рациона. Она рекомендует употреблять минимум две порции фруктов и три порции овощей в день.

Курц специализируется на диетотерапии при ожирении и диабете 2 типа. Она подчеркивает, что неправильное питание может привести к ожирению печени, которое имеет фатальные последствия, если его не лечить, пишет Focus.de.

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В Германии каждый четвертый взрослый мужчина страдает из-за ожирения печени, не связанного с алкоголем. Главная причина этого – неправильное питание или избыточный вес.

Симптомы ожирения печени

  • Боль в правом подреберье чаще тупого характера;
  • Тошнота, тяжесть, вздутие, снижение аппетита и прочие симптомы диспепсии;
  • Повышенная утомляемость, общая слабость, упадок сил.

На третьей стадии стеатоза (ожирения печени) к этим проявлениям присоединяется раздражительность, дневная сонливость, нарушения сна, усиление болевого синдрома, депрессивные состояния, приступы рвоты, зуд кожи, желтушность кожи и глаз.

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Боли в печени могут вызвать нарушения сна\tsn.ua

Как побороть ожирение печени?

Как отмечает Дорис Курц, прежде всего для этого необходимо нормализовать вес тела. Кроме того, важно скорректировать рацион.

По возможности следует избегать фруктозы, сахара, алкоголя и соли, оптимизировать выбор углеводов. Как перекус между приемами пищи следует выбирать безуглеводные продукты.

Пример питания

Завтрак. Для первого приема пищи можно выбрать овсянку с порцией фруктов, натуральный йогурт, обезжиренное молоко, орехи, семена льна, пшеничные отруби, цельнозерновой хлеб с кусочком сыра или творог с фруктами.

Обед. На обед половину тарелки должны составлять овощи, четверть тарелки – цельнозерновые злаки и четверть тарелки – мясо, рыба, тофу или яйца. На десерт можно съесть немного фруктов.

Ужин. Разрешены салаты из свежих овощей с оливковым маслом, куриная грудка, столовая ложка семечек подсолнуха или тыквы, одно или два яйца, 50 граммов овечьего сыра или моцареллы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Медицина Желудочно-кишечный тракт
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