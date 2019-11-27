Ожирение у мужчин влияет на репродуктивную функцию
Более 15% пар в фертильном возрасте имели проблемы с зачатием ребенка. В 50% случаев, когда пара не может достичь желаемой беременности, дело в мужчинах. Примечательно, что процент мужчин с лишним весом растет параллельно с проблемами рождаемости во всем мире.
Исследователи из Тартуского университета (Эстония) подтвердили, что мужское ожирение снижает фертильность и способствует проблемам с зачатием, информирует EurekAlert.
Читайте также: Что убивает клетки мозга: ответ ученых
В основном, мужская фертильность оценивается на основе анализа качества спермы, однако еще одним методом определения потенциала фертильности является измерение объема яичек.
Исследования показывают, что мужчины с меньшим объемом яичек чаще страдали от увеличения массы тела и ожирения.
Ожирение у мужчин изменяет гормональный баланс и провоцирует развитие проблем с эрекцией,
– отметила исследовательница Эхала-Алексеева.
Тот факт, что увеличение веса имеет отрицательную корреляцию с уровнем тестостерона, является неоспоримым.
Избыточный вес влияет на уровень тестостерона
Мужчинам, которые входят в группу риска, необходимо поддерживать достаточную физическую активность и скорректировать рацион.
Диета должна включать фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.
Исследователи отмечают, что ожирение значительная и не единственная причина снижения фертильности. Курение и злоупотребление алкоголем тоже серьезно снижают качество спермы и повышают риски бесплодия.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.