Ожирение у мужчин влияет на репродуктивную функцию

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Более 15% пар в фертильном возрасте имели проблемы с зачатием ребенка. В 50% случаев, когда пара не может достичь желаемой беременности, дело в мужчинах. Примечательно, что процент мужчин с лишним весом растет параллельно с проблемами рождаемости во всем мире.

Исследователи из Тартуского университета (Эстония) подтвердили, что мужское ожирение снижает фертильность и способствует проблемам с зачатием, информирует EurekAlert.

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В основном, мужская фертильность оценивается на основе анализа качества спермы, однако еще одним методом определения потенциала фертильности является измерение объема яичек.

Исследования показывают, что мужчины с меньшим объемом яичек чаще страдали от увеличения массы тела и ожирения.

Ожирение у мужчин изменяет гормональный баланс и провоцирует развитие проблем с эрекцией,
– отметила исследовательница Эхала-Алексеева.

Тот факт, что увеличение веса имеет отрицательную корреляцию с уровнем тестостерона, является неоспоримым.


Избыточный вес влияет на уровень тестостерона

Мужчинам, которые входят в группу риска, необходимо поддерживать достаточную физическую активность и скорректировать рацион.

Диета должна включать фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.

Исследователи отмечают, что ожирение значительная и не единственная причина снижения фертильности. Курение и злоупотребление алкоголем тоже серьезно снижают качество спермы и повышают риски бесплодия.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Профилактика заболеваний
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