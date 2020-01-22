Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки

Ожоги – распространенное повреждение кожи, которое сопровождается неприятными ощущениями и определенными рисками. В частности, неправильное лечение ожогов может закончиться заражением и даже гангреной.

Чаще всего в быту случаются термические ожоги. Такие повреждения кожи возникают в результате контакта с огнем, горячим паром или жидкостью, кипятком или раскаленным предметом. Ожоги обычно очень болезненны.

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Различают четыре степени ожогов:

1-й степени – повреждение поверхностное, проявляется покраснением и гиперемией.

2-й степени – сопровождается покраснением и волдырями.

3-й степени – поражен значительный участок кожи, целостность пузырей повреждена, наблюдается отек и образование струпьев. Проявляется побелением, иногда обугливание кожи.

4-й степени – это повреждение подкожных структур и обугливание тканей.

Стоит заметить, что уровень боли не всегда свидетельствует о серьезности ожогов. Иногда даже очень сильный ожог может ощущаться относительно безболезненно.

Лечение ожога зависит от типа и степени. При ожогах 1-го и 2-й степени, то есть если они незначительны и их можно лечить самостоятельно, главное – ограничить возможность попадания грязи на поврежденный участок кожи и избегать разрыва пузырей, которые могут образовываться на коже.

Неправильное лечение ожогов может привести к осложнениям / Фото: istockphoto.com

Распространенные ошибки при лечении ожогов

Одной из самых распространенных ошибок при лечении ожога является замазывание раны маслами (подсолнечным, облепиховым, оливковым) или жиром животного происхождения, или яичным желтком.

Такое самолечение не только неэффективно, но и может нанести человеку немало вреда. В частности, при нанесении на кожу любого жира, над ожогами образуется жировая пленка, которая мешает процессам охлаждения тканей кожи и только усиливает серьезность повреждения.

Настои лекарственных трав также являются сомнительными в лечении ожогов. Спиртосодержащие средства, в частности зеленка или йод, спровоцируют дополнительные ожоги и усилят болевые ощущения.

Следующей распространенной ошибкой, которую может сделать человек, имеющий ожоги, – является прокалывание пузырей.

Важно помнить, что их нельзя прокалывать в коем случае!

Как правильно лечить ожог

Сразу после того, как контакт с источником ожога прекращен, обработайте рану водой – комнатной или прохладной температуры.



Первая помощь при ожогах ускорит процесс заживления кожи / Фото: istockphoto.com

Не прикладывайте к пораженной коже лед – это категорически запрещено!

Помните, что поврежденный участок кожи является идеальной средой для размножения бактерий. Поэтому следует обработать рану антисептическими средствами.

Существуют средства, которые способствуют более быстрому заживлению легких бытовых ожогов, поэтому стоит позаботиться, чтобы дома всегда было такое средство.

Например, эффективно утолить зуд поможет негормональный препарат с местным анестезирующим свойствами Фенистил гель. При местном применении геля благодаря его специально разработанной основе активное вещество быстро проникает в кожу и начинает действовать уже через несколько минут*

Если пораженная кожа начала слезать, имеется открытая рана, следует сделать влажную повязку, которую нужно менять через каждые 15 минут.

При необходимости обратитесь к врачу!

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*Согласно инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

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