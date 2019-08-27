Пациенты хирургов-женщин реже умирают

Под ножами хирургов-женщин люди умирают реже, чем во время операций, которые выполняют мужчины.

Об этом говорится в результатах исследования ученых Университета Торонто, посвященного анализу результатов операций, выполненных хирургами-женщинами и хирургами-мужчинами.

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Для этого ученые изучили 104 630 пациентов, прооперированных 3 314 врачами, 774 из которых – женщины, и еще 2 540 – мужчины. Выяснилось, что риск смерти в течении первого месяца после оперативного вмешательства хирургов-женщин на 12% ниже, чем у пациентов их коллег-мужчин.



У женщин-хирургов реже погибают пациенты

Ученые объяснили это различными стилями обучения, а также тем, что девушки чаще следуют предписанным правилам, более терпеливы и обладают лучшими коммуникативными навыками в общении с пациентом.

Такие высказывания подвергли критике и назвали сексистскими.

"Это исследование помогает нам бороться с предрассудками, которые касаются безопасности операций, а также навыков и опыта женщин-хирургов по сравнению с их коллегами-мужчинами", – отметил президент Королевского колледжа хирургов Дерек Олдерсон.

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