Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить

Паллиатив – табуированная тема в Украине. Понятие, вокруг которого локально и посильно объединяются благотворительные фонды, общественные организации, просто энтузиасты, стремящиеся помочь людям с неизлечимыми заболеваниями. Однако этого недостаточно для глобальных изменений в понимании и восприятии проблематики.

Диагноз – рак желудка – Ольге установили в марте 2016 года. Обнаружили метастазы в брюшину, яичники. Больной установили гастростому (искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку с желудком) и провели операцию, сразу после чего начали обезболивать.

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Сначала назначили кейвер, затем – морфин с омнопоном. На момент интервью обезболивание производилось следующим образом: к женщине приезжала бригада "скорой", привозила 2 мл морфина и оставляла в шприце, и больная растягивала препарат на целый день. Повторного обезболивания не получала никогда. Она не может спать, испытывает боль при любых движениях. Пациентка имела проблемы с гастростомой, которая гнила, а обрабатывать рану было некому.

Из поликлиники никого не дозовешься – не хотят ко мне идти. Говорят, что ничем здесь не поможеш. Говорят, чего с вами разговаривать – вы раковые. У вас одна дорога,

– рассказала пациентка.

На просьбы помочь не реагировал и участковый врач: не знал, что еще можно назначить, несмотря на то, что пациентка, по ее словам, "перед врачом готова была ползать на коленях" (история Ольги Валерьевны взята из брошюры "Неконтролируемый боль – 2016: что изменилось?", изданной ОО "Институт правовых исследований и стратегий").



Паллиативная помощь в Украине плохо развита / unsplash.com

В Украине ежегодно 500 тысяч человек нуждаются в профессиональной медицинской помощи в терминальной стадии жизни. Но тяжелобольные люди остаются невидимыми для социума – у нас принято избегать разговоров о смерти. В результате имеем парадокс – термин "паллиатив" малоизвестный именно в стране с высоким уровнем распространенности неизлечимых болезней. Малоизвестный даже среди представителей медицинской системы. В социуме, в частности в среде медиков, нет общего четкого понимания сути и задач паллиатива.

Этой статьей мы хотим хотя бы частично снять табу с понятия паллиатива и прояснить, кому и в каких случаях показана паллиативная помощь и где ее можно получить.

Паллиативная помощь – что это? Это вид медицинской помощи, направленный на улучшение качества жизни людей с неизлечимыми заболеваниями, уменьшение физических и моральных страданий, сохранение человеческого достоинства в финальной стадии жизни. Такая помощь предусматривает раннее выявление, точное диагностирование симптомов боли, тщательную оценку состояния и симптоматическую терапию, оказание психологической, социальной помощи пациенту и его близким независимо от заболевания, возраста, социального статуса, национальной и религиозной принадлежности. Ее можно получить на любом этапе болезни, даже параллельно с радикальной терапией.

Специализированный комплексный подход к паллиативному пациенту позволяет также учесть его когнитивные, психоэмоциональные, культурные особенности и эффективно удовлетворить все его потребности. Помощь оказывается от момента постановки диагноза неизлечимой болезни до окончания периода скорби семьи в случае смерти человека.

Помощь в конце жизни – составляющая паллиативной помощи, которая может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Считается, что человек входит в период конца жизни, когда он с высокой вероятностью может умереть в течение следующего года.

Паллиативный пациент – кто это? Человек с определенным сроком жизни, сомнительным прогнозом выздоровления или улучшения состояния, который страдает неизлечимым прогрессирующим заболеванием с тяжелыми расстройствами жизнедеятельности и нуждается в медицинской, социальной, моральной и духовной поддержке.

Задачи и особенности паллиативной помощи

облегчает течение тяжелой болезни, устраняет боль и другие симптомы;

​утверждает жизнь и считает смерть естественным этапом жизни;

не нацелена на ускорение или отсрочку смерти;

предусматривает психологические и духовные стороны ухода за пациентами и их близкими;

помогает неизлечимо больным людям активно жить до момента смерти, повысить качество жизни;

предоставляется в том числе на ранних этапах болезни в сочетании с другими методами терапии, назначенными для продления жизни, такими как химиотерапия и лучевая терапия;

помогает с решением юридических и социальных вопросов, связанных с неизлечимой болезнью или смертью человека.

Паллиативную помощь оказывает подготовленная команда врачей, медсестер, психологов, специалистов по духовной поддержке, которые могут работать вместе с другими врачами пациента. Работа команды специалистов направлена на облегчение симптомов от таких болезней:

онкологические заболевания;

хроническая сердечная недостаточность;

атрофически-дегенеративные заболевания;

хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ);

болезни почек;

ВИЧ-инфицированные/СПИД;

пост-инсультное состояние;

сахарный диабет;

болезнь Альцгеймера;

болезнь Паркинсона;

другие заболевания и посттравматические состояния, что не лечатся современными средствами и сопровождаются болью.

Паллиативная помощь облегчает следующие симптомы болезней:

острая и хроническая боль;

депрессия, усталость, бессонница, тревожность;

проблемы с дыханием;

проблемы с пищеварением: запоры, тошнота, потеря аппетита;

другие симптомы неизлечимых прогрессирующих заболеваний.

Где можно получить паллиативную помощь?

Первичную паллиативную помощь можно получить в амбулаторно-поликлинических или домашних условиях. Ее оказывают врачи общей практики семейной медицины, участковые врачи, врачи-специалисты.



Паллиативная помощь создана для людей в последние годы жизни / unsplash.com

Общую паллиативную помощь можно получить в амбулатории и в стационарных учреждениях здравоохранения второго и третьего уровня. Ее предоставляют врачи-специалисты в соответствии с их специализацией.

Специализированную паллиативную помощь можно получить в хосписах, отделениях паллиативной помощи стационарных лечебно-профилактических учреждений. Ее оказывают медицинские работники со специальной подготовкой по оказанию паллиативной и хосписной помощи. В домашних условиях такую помощь обеспечивают мультидисциплинарные мобильные команды, в состав которых входят врачи, медсестры, психологи, специалисты по оказанию духовной поддержки.

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Во Львове специализированную медицинскую опеку дома предоставляет сервис "Пліч-о-Пліч", в Ивано-Франковске – благотворительная организация "Мати Тереза", в Тернополе – выездная служба Тернопольской областной больницы "Хоспіс", в Ужгороде – "Хоспіс Вдома" на базе Центра первичной медико-санитарной помощи.

Пациенты, больные туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДОМ, могут получить паллиативную помощь в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.

Форма предоставления паллиативной помощи в стационарных, амбулаторных или домашних условиях определяется в зависимости от состояния пациента.

Рядом с низкой проинформированностью на тему паллиатива, в Украине бытует мнение, что паллиативная помощь назначается лишь в конце жизни и исключает радикальную терапию. Однако это не так. Паллиативную помощь можно получать от момента постановки диагноза, что угрожает жизни, к этапу, когда этиотропная терапия (направленная на устранение причины заболевания) завершается, поскольку вред от нее начинает преобладать над пользой.

Раннее выявление заболевания, что угрожает жизни, точно поставленный диагноз – крайне важны как для лечения болезни, так и для эффективного планирования сопутствующей паллиативной помощи. С момента, когда стал известен диагноз, ограничивающий срок жизни, нужно обратиться к специалистам за паллиативной помощью для согласования плана действий по профессиональному уходу за больным.

Паллиативная помощь – это не только об обезболивании или обработке пролежней, это о достоинстве человека в чрезвычайно трудный период жизни. Поэтому важна целостная, холистическая опека, которая "видит" всего человека, а не отдельно его болезнь, симптомы или физиологические потребности.

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