Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
Паллиатив – табуированная тема в Украине. Понятие, вокруг которого локально и посильно объединяются благотворительные фонды, общественные организации, просто энтузиасты, стремящиеся помочь людям с неизлечимыми заболеваниями. Однако этого недостаточно для глобальных изменений в понимании и восприятии проблематики.
Диагноз – рак желудка – Ольге установили в марте 2016 года. Обнаружили метастазы в брюшину, яичники. Больной установили гастростому (искусственное отверстие, которое соединяет переднюю брюшную стенку с желудком) и провели операцию, сразу после чего начали обезболивать.
Также на тему: Как правильно воспринять диагноз "рак"
Сначала назначили кейвер, затем – морфин с омнопоном. На момент интервью обезболивание производилось следующим образом: к женщине приезжала бригада "скорой", привозила 2 мл морфина и оставляла в шприце, и больная растягивала препарат на целый день. Повторного обезболивания не получала никогда. Она не может спать, испытывает боль при любых движениях. Пациентка имела проблемы с гастростомой, которая гнила, а обрабатывать рану было некому.
Из поликлиники никого не дозовешься – не хотят ко мне идти. Говорят, что ничем здесь не поможеш. Говорят, чего с вами разговаривать – вы раковые. У вас одна дорога,
– рассказала пациентка.
На просьбы помочь не реагировал и участковый врач: не знал, что еще можно назначить, несмотря на то, что пациентка, по ее словам, "перед врачом готова была ползать на коленях" (история Ольги Валерьевны взята из брошюры "Неконтролируемый боль – 2016: что изменилось?", изданной ОО "Институт правовых исследований и стратегий").
Паллиативная помощь в Украине плохо развита / unsplash.com
В Украине ежегодно 500 тысяч человек нуждаются в профессиональной медицинской помощи в терминальной стадии жизни. Но тяжелобольные люди остаются невидимыми для социума – у нас принято избегать разговоров о смерти. В результате имеем парадокс – термин "паллиатив" малоизвестный именно в стране с высоким уровнем распространенности неизлечимых болезней. Малоизвестный даже среди представителей медицинской системы. В социуме, в частности в среде медиков, нет общего четкого понимания сути и задач паллиатива.
Этой статьей мы хотим хотя бы частично снять табу с понятия паллиатива и прояснить, кому и в каких случаях показана паллиативная помощь и где ее можно получить.
Специализированный комплексный подход к паллиативному пациенту позволяет также учесть его когнитивные, психоэмоциональные, культурные особенности и эффективно удовлетворить все его потребности. Помощь оказывается от момента постановки диагноза неизлечимой болезни до окончания периода скорби семьи в случае смерти человека.
Помощь в конце жизни – составляющая паллиативной помощи, которая может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Считается, что человек входит в период конца жизни, когда он с высокой вероятностью может умереть в течение следующего года.
Задачи и особенности паллиативной помощи
- облегчает течение тяжелой болезни, устраняет боль и другие симптомы;
- утверждает жизнь и считает смерть естественным этапом жизни;
- не нацелена на ускорение или отсрочку смерти;
- предусматривает психологические и духовные стороны ухода за пациентами и их близкими;
- помогает неизлечимо больным людям активно жить до момента смерти, повысить качество жизни;
- предоставляется в том числе на ранних этапах болезни в сочетании с другими методами терапии, назначенными для продления жизни, такими как химиотерапия и лучевая терапия;
- помогает с решением юридических и социальных вопросов, связанных с неизлечимой болезнью или смертью человека.
Паллиативную помощь оказывает подготовленная команда врачей, медсестер, психологов, специалистов по духовной поддержке, которые могут работать вместе с другими врачами пациента. Работа команды специалистов направлена на облегчение симптомов от таких болезней:
- онкологические заболевания;
- хроническая сердечная недостаточность;
- атрофически-дегенеративные заболевания;
- хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ);
- болезни почек;
- ВИЧ-инфицированные/СПИД;
- пост-инсультное состояние;
- сахарный диабет;
- болезнь Альцгеймера;
- болезнь Паркинсона;
- другие заболевания и посттравматические состояния, что не лечатся современными средствами и сопровождаются болью.
Паллиативная помощь облегчает следующие симптомы болезней:
- острая и хроническая боль;
- депрессия, усталость, бессонница, тревожность;
- проблемы с дыханием;
- проблемы с пищеварением: запоры, тошнота, потеря аппетита;
- другие симптомы неизлечимых прогрессирующих заболеваний.
Где можно получить паллиативную помощь?
Первичную паллиативную помощь можно получить в амбулаторно-поликлинических или домашних условиях. Ее оказывают врачи общей практики семейной медицины, участковые врачи, врачи-специалисты.
Паллиативная помощь создана для людей в последние годы жизни / unsplash.com
Общую паллиативную помощь можно получить в амбулатории и в стационарных учреждениях здравоохранения второго и третьего уровня. Ее предоставляют врачи-специалисты в соответствии с их специализацией.
Специализированную паллиативную помощь можно получить в хосписах, отделениях паллиативной помощи стационарных лечебно-профилактических учреждений. Ее оказывают медицинские работники со специальной подготовкой по оказанию паллиативной и хосписной помощи. В домашних условиях такую помощь обеспечивают мультидисциплинарные мобильные команды, в состав которых входят врачи, медсестры, психологи, специалисты по оказанию духовной поддержки.
Также на тему: Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Во Львове специализированную медицинскую опеку дома предоставляет сервис "Пліч-о-Пліч", в Ивано-Франковске – благотворительная организация "Мати Тереза", в Тернополе – выездная служба Тернопольской областной больницы "Хоспіс", в Ужгороде – "Хоспіс Вдома" на базе Центра первичной медико-санитарной помощи.
Пациенты, больные туберкулезом и ВИЧ-инфекцией/СПИДОМ, могут получить паллиативную помощь в специализированных лечебно-профилактических учреждениях.
Форма предоставления паллиативной помощи в стационарных, амбулаторных или домашних условиях определяется в зависимости от состояния пациента.
Рядом с низкой проинформированностью на тему паллиатива, в Украине бытует мнение, что паллиативная помощь назначается лишь в конце жизни и исключает радикальную терапию. Однако это не так. Паллиативную помощь можно получать от момента постановки диагноза, что угрожает жизни, к этапу, когда этиотропная терапия (направленная на устранение причины заболевания) завершается, поскольку вред от нее начинает преобладать над пользой.
Раннее выявление заболевания, что угрожает жизни, точно поставленный диагноз – крайне важны как для лечения болезни, так и для эффективного планирования сопутствующей паллиативной помощи. С момента, когда стал известен диагноз, ограничивающий срок жизни, нужно обратиться к специалистам за паллиативной помощью для согласования плана действий по профессиональному уходу за больным.
Паллиативная помощь – это не только об обезболивании или обработке пролежней, это о достоинстве человека в чрезвычайно трудный период жизни. Поэтому важна целостная, холистическая опека, которая "видит" всего человека, а не отдельно его болезнь, симптомы или физиологические потребности.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.