24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Пандемия коронавируса может вызвать вспышку психических заболеваний во всем мире

- Читати новину українською
Вплив пандемії на психічне здоров'я
Вплив пандемії на психічне здоров'я / unsplash.com

Пандемия коронавируса может начать мировой кризис психического здоровья. Большинство людей живет в постоянном стрессе и это не может не сказаться на психике.

Физическое здоровье является первоочередной задачей для выздоровления от коронавируса, но психическое здоровье тоже важным фактором, рассказали эксперты здравоохранения ООН, передает "Радио Свобода".

Также по теме: Медики являются наиболее уязвимыми к профессиональному выгоранию

Одними из наиболее распространенных причин несчастий – являются проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность. Коронавирус только ухудшил ситуацию, которая и до этого была не в лучшем состоянии из-за отсутствия финансирования,
 – заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

По его словам даже после победы над пандемией "горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общество".

Економічна криза може збільшити кількість самогубств
Экономический кризис может увеличить количество самоубийств / unsplash.com

Основными причинами этих проблем является страх людей, что они или их близкие заразятся или умрут, а физическое дистанцирование добавляет стресса. Также людей смущает нестабильность экономической ситуации и потеря работы. Это может привести к "смертям от отчаяния" – самоубийств.

Особого внимания заслуживают медики, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связанный с коронавирусом психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: ООН Профилактика заболеваний Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза