Пандемия коронавируса может вызвать вспышку психических заболеваний во всем мире

Пандемия коронавируса может начать мировой кризис психического здоровья. Большинство людей живет в постоянном стрессе и это не может не сказаться на психике.

Физическое здоровье является первоочередной задачей для выздоровления от коронавируса, но психическое здоровье тоже важным фактором, рассказали эксперты здравоохранения ООН, передает "Радио Свобода".

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Одними из наиболее распространенных причин несчастий – являются проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность. Коронавирус только ухудшил ситуацию, которая и до этого была не в лучшем состоянии из-за отсутствия финансирования,

– заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

По его словам даже после победы над пандемией "горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общество".



Экономический кризис может увеличить количество самоубийств / unsplash.com

Основными причинами этих проблем является страх людей, что они или их близкие заразятся или умрут, а физическое дистанцирование добавляет стресса. Также людей смущает нестабильность экономической ситуации и потеря работы. Это может привести к "смертям от отчаяния" – самоубийств.

Особого внимания заслуживают медики, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связанный с коронавирусом психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.

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