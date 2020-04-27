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Пандемия COVID-19 еще не завершена, – ВОЗ опасается из-за ослабления карантинных ограничений

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У ВООЗ заявили, що до цінця пандемії коронавірусу ще далеко
У ВООЗ заявили, що до цінця пандемії коронавірусу ще далеко / Ілюстративне фото

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что до конца пандемии COVID-19 еще далеко. Кроме того, он обеспокоен из-за нарастания вспышки в некоторых странах.

В ВОЗ опасаются из-за ситуации с коронавирусом в Восточной Европе, Африке и Латинской Америке, сообщает пресс-служба организации в Твиттере.

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Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны, которые ослабляют карантинные ограничения, не ослаблять эпидемиологический контроль.

Мы как и раньше призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение этих тенденций снижения... Пандемия еще далека от завершения. ВОЗ по-прежнему обеспокоена растущими тенденциями в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах,
– сказал Гебреисус.

Также он отметил, что как и в любой стране мира, данные о случаях заражения и смертность в указанных регионах занижены прежде всего через низкий потенциал тестирования.

Сколько людей заболели COVID-19 в мире

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: ВОЗ Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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