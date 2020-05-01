Пандемия коронавируса может длиться два года, – американские ученые

Пандемия коронавируса COVID-19 может длиться от 18 месяцев до двух лет, пока не заразится 60-70% населения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на прогнозы исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

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Исследователи рекомендуют США подготовиться к худшему сценарию, который включает вторую большую волну распространения коронавирусной инфекции осенью и зимой.

"Эта вещь не остановится, пока она не заразит от 60 до 70 процентов людей", – сказал Майк Остергольм, который руководит Центром исследований и политики инфекционных заболеваний (CIDRAP).

Поскольку COVID-19 является новым – ни у кого нет иммунитета, сказали ученые.

Продолжительность пандемии, вероятно, составит от 18 до 24 месяцев, поскольку коллективный иммунитет постепенно развивается в человеческой популяции,

– считают исследователи.

Исследователи отметили, что пандемия может продлиться и в 2022 году.Они добавили, что возможность передачи вируса от людей, которые являются его бессимптомными переносчиками, делает более сложным сдерживание коронавируса.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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