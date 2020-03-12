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Пандемия коронавируса под контролем, – ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения назвала пандемию Covid-19 контролируемой.

 

ВОЗ призывает страны мира не прекращать меры сдерживания коронавируса, поскольку вирус можно сдержать.

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Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер,
– сообщили в ВОЗ.

В организации призвали искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса.

"Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние. У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", – говорится в сообщении.

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ВОЗ разделила страны на 4 группы по скорости распространения коронавируса

  • Первая – не обнаружен ни один случай;
  • Вторая – есть завезенные единичные случаи заболевания из других стран;
  • Третяя – есть распространение болезни внутри страны;
  • Четвертая – массовое заражение, когда не удается диагностировать у всех больных.

Украина находится во второй категории и активно готовится к переходу к третьей стадии.

Что известно о пандемии Covid-19?
Пандемию объявляют тогда, когда появляется новый вирус гриппа, который распространяется по всему миру, а у населения нет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, вакцинации и лечения. Именно такая ситуация с коронавирусом Covid-19, которым сегодня болеют 126 тысяч человек по всему миру.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Новости Здоровье Медицина
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