Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа

Лучший совет, который можно дать – это сохранять спокойствие и быть дома. Ведь Китай доказал, что самоизоляция – лучший способ остановить распространение вируса. Подробнее о том, что такое самоизоляция, почему она важна и не похожа на карантин – читайте в материале.

Мы постарались объяснить, почему самоизоляция важна, как объяснить это своим детям и даже дали несколько советов, как не скучать в течение изоляции.

Актуально По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Что делать после того, как вернулись из-за границы?

Даже если вы уверены, что не заболели – сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период коронавируса длится 14 дней.

Инкубационный период – это Инкубационный период – это промежуток времени, когда человек еще не начал испытывать симптомы болезни и чувствует себя вполне здоровым, но уже переносит инфекциюю И да, он может ее передавать, даже не осознавая этого.

То есть вы должны понять, что в случае пандемии несете ответственность не только за свое здоровье и ваших близких, но и за здоровье ваших сограждан. Выходя на улицу, вы берете ответственность за здоровье вашего соседа, дворника, кассиру и даже водителя Uber. Представьте, со сколькими людьми вы пересекаетесь течение дня невольно и с каким количеством людей могут контактировать они.

Если вам все равно кажется, что оставаться дома нет смысла, ведь вы не контактировали с больным человеком, стоит понять – нет гарантий того, что кто-то из контактных лиц не находился в этот момент в инкубационном периоде.

Сколько времени я оставаться дома?

Самоизоляция должна длиться столько же, сколько длится инкубационный период – 14 дней. Если вы интроверт, возможно, это и не выглядит проблематично. Но если вы социально-активный человек, мы все же постараемся вас убедить.

Прежде всего, относитесь к этому не как к каторге, а как к отдыху. Это прекрасная возможность посвятить время себе, а не другим и сделать то, что так долго откладывали. Вы можете выполнять физические упражнения, подучить иностранный язык, нарисовать картину, поднять навыки по кулинарии и, наконец, прочитать книги и пересмотреть фильмы, на которые так не хватало времени.

Самоизоляция не означает, что вам вообще нельзя выходить из дома. Главное, чтобы вы не контактировали с другими людьми слишком тесно – на расстоянии менее 2 м и дольше 15 минут.

Подробнее Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса

То есть это прекрасная возможность наведаться на дачу или арендовать домик в Карпатах, но если у вас есть собственная машина и вы обещаете не брать с собой друзей.

К слову, вы можете изолировать себя вместе с теми людьми, с которыми путешествовали. Но это не значит, что вы не должны принимать профилактические меры, а именно:

Избегать тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Регулярно мыть руки с мылом;

Закрывать локтем нос и рот, когда чихаете;

Обрабатывать мясо, яйца и рыбу;

Тщательно мыть фрукты и овощи;

Пользоваться только своими вещами личной гигиены

В случае проявления симптомов, изолируйте себя от других людей. Свяжитесь с вашим семейным врачом или вызовите скорую помощь, объяснив, что недавно вернулись из-за границы.

Коронавирус – симптомы Лихорадка

Головная боль;

Кашель,

Затрудненное дыхание;

Слабость,

Насморк. Реже: сыпь,

диарея

Удушье.



Симптомы коронавируса / 24 канал

Мы пообщались с семьей, которая недавно вернулась из Италии. Они не хотят подвергать опасности себя и родных, поэтому решили арендовать дом в одном из сел Карпат.

Такой выбор сделали, чтобы не заражать других. Важно поехать подальше от своих родных и дома, чтобы не заражать близких и окружения в целом,

– рассказал Вячеслав.

Супруги придерживаются всех мер безопасности и ежедневно следят за температурой своего тела. Сейчас они чувствуют себя хорошо, но понимают, что на их плечах большая ответственность.

Люди, которые приезжают из Италии, должны быть изолированы властью. Они должны иметь какое-то изолированное место, ведь их много разъезжается, а никто за тем не следит. Только с помощи изоляции Украины сохранит своих граждан,

– добавил мужчина.

Его жена Галина считает, что украинцы слишком легкомысленно относятся к вспышке коронавируса.

Проблема наших людей в том, что они ни за что не переживают. Большинство итальянцев слушаются и сидят дома, а не как наши "да что с нами случится",

– подытожила она.

Важно Последние новости о коронавирус в Украине: коротко о главном

Кто рискует больше всего?

СНБО смоделировали и проанализировали возможный вариант распространения коронавируса COVID-2019 в Украине. Согласно результатам, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет – для них показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних – 0,3%;

Для 50-59-летних – 1,3%;

Для 60-69-летних – 3,4%;

Для 70-79-летних – 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет – 13,5%.

Повышенный риск смертности от коронавируса у людей пожилого возраста, а также людей с болезнями легких, аутоиммунными заболеваниями и больных. Отметим, что в зону риска смертности от коронавируса попадают и курильщики.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Вероятные причины, почему вы не хотите соблюдать самоизоляцию

Приехав в Украину, я сходить в церковь

Придя в церковь после путешествия, вы вдвойне рискуете. Даже если вы не являетесь носителем вируса, это не значит, что среди верующих не будет зараженного человека. Если вы считаете, что церковное помещение сможет защитить вас от любой инфекции – вы ошибаетесь. Вирус – явление физическое, а не духовное, потому как молитва не защищает человека от пули в сердце, так и не защитит от попадания инфекции на слизистые оболочки.

Если человек хочет верить и верит, неважно, где он это делает. Во время пандемии помолиться можно из дома, а придя в церковь инфицированным, где много пожилых людей – это покушение на чужую жизнь. Поэтому вряд Бог такое одобрит.

Я не против самоизоляции, но мои дети меня не слушают

Детей и подростков часто бывает сложно убедить. И смотрят они на эпидемию с несколько другой стороны, ведь можно не ходить в школу. Впрочем, убеждать ребенка запугиванием, скандалами и истерикой – не вариант. Следовательно, вы должны просто серьезно поговорить со своим чадом.

Адекватно объясните, что ребенок, как и вы, можете быть больным и заразить других людей. Или же может легче заразиться, ведь во время акклиматизации иммунитет несколько ослаблен. То есть он рискует не только своей жизнью, но и вашим.

Примеры аргументов:

"Я чувствую себя вполне хорошо, мои друзья не больны. Если заболею, то буду сидеть дома". – здесь следует пояснить, что такое инкубационный период и как он проходит.

"Я не боюсь заразиться, ведь от коронавируса умирают только старики". – "В подавляющем большинстве, да. Но инфицировавшись, ты заражать других вокруг, в том числе меня или старших членов нашей семьи. Я не могу гарантировать, что наши шансы на выздоровление такие же хорошие, как у тебя.

"Я задерживаю воздух, когда вижу, как кто-то чихает или кашляет" – "Независимо от того, вдыхаешь ты или нет, вирус попадает на слизистые оболочки носа. Да и бывает достаточно только подержаться за грязный поручень, а затем потереть глаза".

Сделайте пребывание ребенка дома интереснее – приобретите новую книгу, компьютерную игру и проводите вместе больше времени. В частности, вы можете обеспечить ребенку совместную прогулку в нелюдно местом. Как вариант, можно съездить на пикник. Но помните – не используйте общественным транспортом и не приглашайте тех, кто не находится на самоизоляции вместе с вами.

Помните, что сдержать эпидемию в Украине мы можем ответственными действиями, а не паникой.



Как уберечься от коронавируса / 24 канал

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье