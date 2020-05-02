Пандемия покажется незначительной проблемой: чем грозит поздняя закупка лекарств Минздрава
Минздрав не провел тендеры на закупку лекарств для онкобольных детей и людей с ВИЧ-инфекцией. В ведомстве меняется уже третий министр, но перечень лекарственных средств отправили на утверждение только 7 апреля.
Подробнее о насущной проблеме – читайте в материале 24 канала.
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► В чем опасность
В этом году онкобольные дети – как никогда под угрозой. Прошла треть года, а Минздрав до сих пор даже не объявил тендеры на закупку лекарств для них. Фонд "Таблеточки" отмечает – это чревато гуманитарной катастрофой. Ведь даже если процедуру закупок начнут сегодня, лекарства начнут поступать в лучшем случае – осенью. Так же провалено приобретение препаратов для взрослых, больных раком, ВИЧ, орфанными болезнями.
"Сегодня у нас есть реальный риск, что лекарства, которые должны поступить в 2020 году, раньше 2021 года не приедут. Часть лекарств уже закончилась в больницах. В Украине 6 тысяч детей, которые болеют. Плюс ежедневно еще 3 ребенка. Где-то на полгода они останутся вообще без лечения", – отметил исполнительный директор БФ "Таблеточки" Вячеслав Быков.
В конце года у нас может быть такая катастрофа, что пандемия коронавируса покажется незначительной проблемой на фоне этого,
– подчеркнула исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко.
Минздрав не дал техническое задание ни международным организациям, ни госпредприятию "Медицинские закупки Украины". Общественные активисты опасаются: министерство хочет вернуть все закупки в свою орбиту. Как с защитными костюмами для медиков, приобретенными наполовину дороже.
"Мы делаем выводы, что и лекарства они могут забрать себе. Это лакомый кусок – 10 миллиардов гривен. Мы очень хорошо помним, когда Минздрав закупал лекарства для тяжелобольных пациентов. Это было 40% отката", – отметила Инна Иваненко.
► Что говорят в Минздраве
В Минздраве отчитались: соответствующий перечень лекарственных средств уже отправлен.
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По словам Максима Степанова, Минздрав отправил соответствующий перечень лекарственных средств и медицинских изделий еще 7 апреля, пока его нужно утвердить постановлением правительства.
► Коррупционные схемы вернулись?
В Минздраве времен Емца ходили фармацевтические лоббисты и фигуранты коррупционных схем времен Богатыревой. Об этом свидетельствует расследование журналистов "Радио Свобода".
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О возвращении схем говорит и Ольга Стефанишина – сейчас нардеп, а ранее – заместитель министра здравоохранения.
"Сегодня Минздрав является тем министерством, в которое, как на работу, ходят люди, которые были задействованы в коррупционных схемах Минздрава времен Богатыревой. Например, Петр Багрий. Он является героем антикоррупционных расследований", – отметила народный депутат партии "Голос" Ольга Стефанишина.
Активисты называют ситуацию реваншем взяточников после Революции Достоинства. 24 канал написал запрос в Минздрав еще 20 апреля. 29 апреля телефону пресс-служба ведомства сообщила: они были заняты и не могли отреагировать на письмо. Пообещали ответ, впрочем, его так и не прислали. Обьяснение о закупках предоставил министр на брифинге 2 мая.