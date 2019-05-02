Панические атаки: что это такое, почему возникают и мифы о расстройстве

Это необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый страхом в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами.

Панические атаки часто не связаны со специфическими ситуациями или предметами. Они случаются чаще спонтанно (эти эпизоды непредсказуемы), рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Панические атаки не связаны с заметным напряжением, опасностью или угрозой жизни. Паническое расстройство – это состояние, при котором у человека проявляются 4 и более панические атаки в четырехнедельный период.



От панических атак никто не умирает

Паническая атака характеризуется всеми следующими признаками:

эпизод интенсивного страха или дискомфорта; начинается внезапно; достигает максимума в течение нескольких минут и длится по меньшей мере несколько минут.

Панические атаки – симптомы Физические симптомы: усиленное или учащенное сердцебиение, потливость, дрожание или тремор, сухость во рту, трудности в дыхании, чувство удушья, боль или дискомфорт в груди, тошнота или абдоминальный дистресс (например жжение в желудке). Симптомы, связанные с психическим состоянием: ощущение головокружения, неустойчивости, обморока, ощущение, что предметы нереальны (дереализация) или что собственное Я отдалилось или "находится не здесь" (деперсонализация), страх потери контроля, сумасшествие, страх умереть.

Мифы о панических атаках:

От панической атаки можно умереть. Это самый частый миф, он связан с тем, что во время приступа часто возникает "страх смерти". Но пока нет ни одного зарегистрированного случая смерти от панической атаки.

Если вам ставят диагноз "вегето-сосудистая дистония" (этого диагноза не существует), скорее всего, у вас паническое расстройство, Вам нужно обратиться к профильному специалисту – психиатру или психотерапевту.

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