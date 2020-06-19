В столице Китая вновь выросло количество случаев заболевания коронавирусом. Почти все эти случаи связывают с оптовым продуктовым рынком. Государственные китайские СМИ сообщили, что вирус нашли на досках для резки импортного лосося. И это стало причиной паники по всей стране.

Сначала супермаркеты и рестораны в Пекине убрали лосось со своих полок и меню. Кроме того, в Пекине решили даже приостановить импорт лосося из Европы. В среду стало известно, что у 22-летнего мужчины, который очищал замороженную рыбу, подтвердили коронавирус. Но впоследствии Центр по контролю заболеваний Пекина заявил, что вряд ли лосось стал переносчиком вируса, пишет ВВС.

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Почему возникла паника

Почти два месяца в Пекине не фиксировали ни одного случая коронавирусного заболевания, но на прошлой неделе все изменилось, сначала обнаружили первого инфицированного, а впоследствии болезнь подтвердили еще у 150 человек.

Все случаи связали с пищевым рынком, однако в отличие от рынка в Ухане, здесь не торгуют живыми животными.

Следы вируса нашли на досках для нарезки рыбы, которыми пользовался продавец импортного лосося.

Положительный результат дали и тестирование еще 40 образцов, собранных на рынке. И не все они были взяты из досок для нарезки лосося, заявил пресс-секретарь городской комиссии по охране здоровья Пекина.



Рыбный рынок в Пекине может быть причиной новой вспышки коронавируса в Китае / Фото fishki.net

Действительно ли лосось причина новой вспышки

Вряд ли. Центр по контролю заболеваний Китая заявил, что доказательств того, что коронавирус был в лососе, либо коронавирус передался через него – нет.

Кроме того, нет доказательств и того, что вирус был в лососе перед тем, как рыба попала на рынок.

Возможно, вирус уже был на рынке, когда туда попала очередная партия лосося.

Вирусы должны опираться на специфические рецепторы клеток носителя, чтобы инфицировать эти клетки. Без этих рецепторов вирус не может попасть в клетки,

– объясняет вирусолог Ченг Гонг.

По словам вирусолога, такие рецепторы есть у млекопитающих, но не у рыб.

Вместе с тем, главный эпидемиолог китайского Центра по контролю заболеваний отметил немного другие данные: хоть рыба и не может "подхватить" коронавирус в своей естественной среде, она может быть инфицирована работниками, которіе вылавливают или транспортируют ее.

Пока непонятно, что стало первоисточником вспышки

Что стало первоисточником новой вспышки вируса надо дополнительно исследовать. Ранее в ВОЗ заявляли, что вирус не может передаваться через продукты или напитки к человеку.