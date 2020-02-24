Панику раздули СМИ: украинка из Италии рассказала, что там на самом деле происходит

Италия переживает резкую вспышку коронавируса, количество больных продолжает расти. Что на самом деле происходит в стране и что думают об опасности местные – в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала украинка Екатерина Звезда.

Украинка живет и работает в итальянском регионе Ломбардия уже шесть лет – сейчас она находится за 30 километрах от муниципалитета Лоди, в котором зафиксировали вспышку вируса.

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По словам женщины, никакой паники среди местных нет. "Только что мы были в супермаркете, полки там полные. Люди все достаточно адекватные. Все происходящее – это превентивные меры государства, чтобы остановить распространение вируса", – объяснила она.

Звезда подчеркнула, что все жители хорошо информированы относительно того, как вести себя, если замечаешь у себя симптомы коронавируса. Прежде всего нужно звонить 112, а не ехать в больницу.

Врач консультируется с тобой по телефону и потом решает: выезжать к тебе, чтобы проверить наличие вируса, или можно просто сидеть дома и болеть простудой,

– отметила украинка.

И добавила, что итальянцев просят не выходить в рестораны и не принимать участия в коллективных мероприятиях или массовых гуляниях, которые сейчас запрещены. "Людям отметили – что это карантин, поэтому лучше сидеть дома и переждать этот момент", – пояснила Звезда.

Справка. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. За нарушение этого запрета предполагается три года заключения.

Кроме этого, украинка отметила, что местные жители постоянно поддерживают контакт с врачами. А медики говорят одно и тоже – эту панику раздули средства массовой информации.

Как отметила Екатерина Звезда, этот вирус является опасным для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Ведь от коронавируса в Италии погибли именно пожилые люди, у которых были обнаружены и другие заболевания, в частности онкологические.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Украинка также рассказала, что на улицах практически ни у кого нет масок. Более того, местные получили сообщение от главного врача о том, что они не спасают от коронавируса.

Защита от коронавируса нужна только медикам и карабинерам. То есть тем, кто имеет контакт с вероятными больными. Им такие специальные маски выдали,

– отметила Звезда.

"В Ломбардии все спокойно. Я общалась с теми, кто в регионе Венето, там хуже немного. Но на самом деле ситуация смешная. Ведь та же Венеция, где пишут, что сметают все с полок супермаркетов, там местных – 60 тысяч. Кто создает панику? Туристы", – убеждена женщина.

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Екатерина Звезда подчеркнула, что не намерена в ближайшее время возвращаться в Украину. Она также считает, что итальянская власть делает все, чтобы остановить распространение болезни. К тому же, вирусологи уверяют, что ситуация должна улучшиться с приходом жары.

"Нельзя поддаваться панике, которая сейчас есть в СМИ. Да, для итальянцев вся эта ситуация с карантином – странная и новая. Ведь здесь до 1 марта отменили учебу в школах и университетах. Раньше такого не было даже при вспышках гриппа. Поэтому люди немного растеряны, это для них непривычная ситуация", – пояснила она.

Не стоит паниковать. Нужно соблюдать правила дезинфекции, не появляться в публичных местах. Итальянская власть сказала: "Попробуем все вместе сдержать этот вирус",

– подытожила украинка.

Отметим, что ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге заявил, что пик эпидемии коронавируса уже прошел. Также он подчеркнул, что ученые не обнаружили мутаций вируса Covid-2019.