Что определяет ПАП-тест и как часто его нужно проходить
Во многих развитых странах рекомендуют проходить ПАП-тест. Он помогает выявить риски рака шейки матки, что позволяет своевременно и эффективно пролечиться.
После начала половой жизни регулярное прохождение ПАП-теста позволяет избежать рака шейки матки, сообщает Минздрав.
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Для прохождения ПАП-теста лучше всего подходят первые сухие дни после менструации. Женщины, которые принимают противозачаточные таблетки и женщины в менопаузе могут прийти на обследование в любой день.
Важно! За двое суток до теста нельзя заниматься сексом, а также использовать вагинальные свечи, орошения, гели и кремы.
Этой процедуры не стоит бояться, ведь она полностью безболезненна. Лишь немногие женщины могут почувствовать дискомфорт и протяженные боли внизу живота – все, как на обычном осмотре у гинеколога, это вполне нормально.
Кому стоит проходить ПАП-тест ежегодно
- женщинам, которые курят;
- ВИЧ-инфицированным;
- с ослабленным иммунитетом в связи с приемом кортикостероидов;
- тем, кто часто меняет половых партнеров, не пользуясь методами контрацепции;
- рак шейки матки у матери, бабушки или сестры;
- если половые отношения начались до 16 лет;
Если у женщины высокий риск возникновения рака, то с 30 лет ей рекомендуется проходить комбинированный тест: ПАП-тест и тест на вирус папилломы человека.
ПАП-тест – это безболезненный мазок
Сразу обращайтесь к гинекологу, если:
- есть нерегулярные кровянистые выделения;
- какие-либо необычные влагалищные выделения, учитывая водянистые и кровянистые после полового акта;
- частая боль внизу живота,
- чувствуете боль и дискомфорт во время полового акта;
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