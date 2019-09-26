Что определяет ПАП-тест и как часто его нужно проходить

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ПАП-тест в гинекологии: что показывает и определяет
ПАП-тест в гинекологии / Durimar

Во многих развитых странах рекомендуют проходить ПАП-тест. Он помогает выявить риски рака шейки матки, что позволяет своевременно и эффективно пролечиться.

После начала половой жизни регулярное прохождение ПАП-теста позволяет избежать рака шейки матки, сообщает Минздрав.

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Для прохождения ПАП-теста лучше всего подходят первые сухие дни после менструации. Женщины, которые принимают противозачаточные таблетки и женщины в менопаузе могут прийти на обследование в любой день.

Важно! За двое суток до теста нельзя заниматься сексом, а также использовать вагинальные свечи, орошения, гели и кремы.

Этой процедуры не стоит бояться, ведь она полностью безболезненна. Лишь немногие женщины могут почувствовать дискомфорт и протяженные боли внизу живота – все, как на обычном осмотре у гинеколога, это вполне нормально.

Кому стоит проходить ПАП-тест ежегодно

  • женщинам, которые курят;
  • ВИЧ-инфицированным;
  • с ослабленным иммунитетом в связи с приемом кортикостероидов;
  • тем, кто часто меняет половых партнеров, не пользуясь методами контрацепции;
  • рак шейки матки у матери, бабушки или сестры;
  • если половые отношения начались до 16 лет;

Если у женщины высокий риск возникновения рака, то с 30 лет ей рекомендуется проходить комбинированный тест: ПАП-тест и тест на вирус папилломы человека.

Пап-тест проходження
ПАП-тест – это безболезненный мазок

Сразу обращайтесь к гинекологу, если:

  • есть нерегулярные кровянистые выделения;
  • какие-либо необычные влагалищные выделения, учитывая водянистые и кровянистые после полового акта;
  • частая боль внизу живота,
  • чувствуете боль и дискомфорт во время полового акта;

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Женское здоровье Онкозаболевания Здоровая жизнь
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