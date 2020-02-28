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Папа Римский Франциск заболел после встречи с прихожанами: фото

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На фоне мощной вспышки коронавируса в Италии стало известно о том, что Папа Римский Франциск приболел: у него насморк и кашель. Информация об этом появилась после его встречи с прихожанами.

Сейчас Папа отменил все официальные приемы, которые должны были проходить 28 и 29 февраля. В Ватикане заболевание понтифика называют "легким недомоганием". Об этом сообщил директор пресс-бюро Апостольского Престола Маттео Бруни в комментарии AFP.

Тем временем: Коронавирус в Италии: 17 человек умерли, количество больных значительно возросло

В то же время, Папа Римский отслужил утреннюю мессу 28 февраля, поздравив в конце ее участников. Однако все следующие мероприятия, кроме встреч в своей резиденции, он отменил.

Накануне журналисты зафиксировали, как Папа чихает и кашляет. Соответствующие фото были сделаны в четверг 27 февраля. За день до этого Франциск имел встречу с многотысячной толпой прихожан, во время которой жал им руки и поцеловал ребенка. Это проходило в итальянском городе Бари. Среди прихожан было много людей в респираторных масках.

Папа Римский заболел: у него кашель и насморк, до этого он имел встречу с прихожанами/ фото Getty images

Внимание! В Италии продолжается масштабная вспышка коронавируса COVID-19. Пока подтверждены 655 случаев заболевания, среди них – 17 летальных случаев.

Заметим, что в Ватикане отказались отвечать на вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус.

Коронавирус в Италии: 17 человек умерли, количество больных значительно возросло
сегодня
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Здоровье Инфекция в Европе Ватикан Папа Римский Лечение
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