Папа Римский призвал священников навещать больных коронавирусом

Папа Римский Франциск призвал священников посетить прихожан, которые лечатся от коронавируса. И поддержать медперсонал, который им в этом помогает.

Об этом понтифик сказал во время утренней мессы во вторник, 10 марта сообщает Mirror.

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Франциск призвал священников проявить солидарность по отношению к зараженным коронавирусом людей – посетить больницу с инфицированными и поддержать медицинский персонал.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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