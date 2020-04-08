Папа Римский считает пандемию коронавируса ответом природы на изменения климата

Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавируса – это ответ природы на изменение климата в мире и действия тех, кто игнорирует эти изменения.

Об этом он сказал заявил в интервью британскому католическому изданию The Tablet.

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Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?

— отметил Папа.

По словам Папы, вспышка коронавируса COVID-19 произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является ответом природы,

– заметил понтифик.

Папа также рассказал, что он выздоравливает от своего бронхита и еще больше молится в своей резиденции в Ватикане во время этого "периода великой неопределенности". Он ходит на исповедь каждый вторник, чтобы попросить прощения за свой эгоизм.

Понтифик также заявил, что обеспокоен лицемерием некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но одновременно производят оружие.

По его словам, человечество должно замедлить темпы производства и потребления, а также "научиться понимать и созерцать мир природы".

Сейчас COVID-19 зафиксировали в 184 странах мира. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования – 1 миллион 447.

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