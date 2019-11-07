Папилломы и бородавки: когда половое заболевание перерастает в рак – ответ Супрун

Большинство людей, имевших опыт незащищенного секса, являются носителями папилломавируса человека. Кроме того, можно быть носителем вируса и не иметь никаких признаков и проявлений. Вирус папилломы может стать причиной нескольких типов рака.

Уляна Супрун рассказала о неприятных новообразованиях на коже гениталий, ануса – что с ними делать и как их предотвратить.

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Что вызывает папилломы и бородавки

И папилломы, и бородавки вызывают папиломавирусы.

Игольчатые, округлые, похожие по форме на цветную капусту новообразования на вульве, влагалище, анусе, а также, хотя и реже, в ротовой полости - вызывают папилломавирусы человека.

Вирус папилломы человека – что это? Очень распространенная инфекция, передающаяся преимущественно через незащищенный секс. Он поражает клетки эпителия и трансформирует их. На сегодня известно более 100 типов вируса, 14 из которых имеют высокий уровень развития онкозаболеваний.

Большинство людей, имевших опыт незащищенного секса (даже без пенетрации), являются носителями папилломавируса человека (HPV, human papillomavirus).

Хорошие новости: большинство штаммов этого вируса омерзительны, но не является страшными.

Плохие новости: существуют штаммы HPV с высокой онкогенностью, и с ними связывают рак шейки матки, рак вульвы, прямой кишки или гортани.

Можно быть носителем или носительницей вируса, и не иметь никаких проявлений этого.

Вирусы, вызывающие кожные новообразования аногенитальной области, не является онкогенными. То есть те нарастания - это не рак и им не станут.

Уляна Супрун "И новости для моралистов: можно иметь одного единственного партнера или постоянного партнера, не иметь секса годами и при этом однажды увидеть или, скорее, нащупать папилломы. Поэтому вместо паниковать и обвинять себя и всех бывших, лучше обратитесь к врачу ".

Как вирусы попадают в организм

HPV попадает к нам при контакте гениталий, а также при совместном пользовании секс-игрушками. Латентный период может длиться от нескольких недель до нескольких лет или даже всю жизнь.

Кто от кого заразился – определить невозможно, предостерегают медицинские источники, но настоящий партнер/ка должны пройти обследование, если у другого/другой оказались папилломы.

Вирус папилломы передается половым путем

Диагностика вируса папилломы

После клинического осмотра, врач поймет, есть ли у вас папилломы. Поэтому, на всякий случай самостоятельно делать ПЦР-тестов не стоит.

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Женщины должны регулярно (раз в год-два) проходить обследование цервикального канала, то есть шейки матки и ее отверстия (пап-тест на атипичные клетки), и при необходимости сдавать мазок цервикального канала на наличие ДНК папилломавирусов.

Их очень много, поэтому прежде всего ищут высоко онкогенные штаммы.

Мужчины, имеющие секс с мужчинами, могут сделать мазок ануса и проверить наличие высоко онкогенных вирусов, если такая необходимость есть.

Уляна Супрун "Еще раз: вы не ищете вирусы (вероятно, они там есть), вы должны следить, чтобы все было в порядке с цервикальным эпителием или прямой кишкой. Особенно внимательными следует быть людям с ВИЧ / СПИДом или ослабленной иммунной системой (длительной иммуносупрессией или просто беременным женщинам). Это не значит, что нужно очень переживать, а прежде всего проходить плановые осмотры ».

Для того, чтобы вовремя диагностировать папилломавирус, следует проходить регулярные обследования

Как лечиться

Уляна Супрун привела перечень лекарств, но предупредила, что не для самолечения, а лишь для того, чтобы в случае назначения чего-то другого и известно, что неэффективного, пациенты не теряли время и деньги.

В частности, врач должен назначить анализ на другие болезни, передающиеся половым путем, узнать есть ли у пациента аллергия на анестетики (это понадобится при удалении папиллом), диабет (это состояние определенной иммуносупрессии) и спросить, относительно лечения, которое уже применялось.

Уляна Супрун "Предупреждать предыдущих партнеров не надо. А вот врачам следует дать письменное объяснение пациенту по его / ее состояния и лечению, и заверить, что это не конец света и половой жизни, это довольно неплохо лечится. Такой совет - reassurance - есть в большинстве медицинских протоколов и по другим болезням, к слову. Также пациентам следует бросить курение. Не потому, что общий совет по здоровому образу жизни, а потому, что курильщики хуже поддаются лечению ".

Если наростов пять или меньше, их лучше удалить сразу, и пройти двухмесячный курс локальной иммунотерапии.

Если их больше пяти, то сначала пациента ждут два месяца иммунотерапии, затем удаление всего, что осталось, в оптимальный способ, с последующим циклом иммунотерапии.

В обоих случаях, если есть рецидивы, новообразования удаляют. Людям с иммунодефицитными состояниями могут понадобиться более длительные периоды терапии.

Мягкие некератинизированные папилломы хорошо поддаются лечению подофилотоксином и трихлоруксусной кислотой. Они, условно говоря, засыхают и отпадают.

Подофилотоксином обрабатывают пораженные участки дважды в день в течение трех дней, затем делают перерыв на 4 дня, и снова начинают лечение. Так 4-5 циклов. Трихлоруксусной кислотой обрабатывает кондиломы только врач. Это не для лечения дома, и не для больших участков, предостерегает Уляна Супрун.

Кератинизированные образования лучше лечить криотерапией, вырезанием, электрокоагуляцией и трихлоруксусной кислотой. Криотерапию повторяют еженедельно четыре раза. Лазерное лечение целесообразно для лечения больших или анатомически сложных участков.

Имиквимод - действующее вещество нескольких довольно дорогих кремов. Оно подходит для лечения обоих типов папиллом. Лечение кремами с имиквимодом продолжается до 16 недель, наносить крем следует через день.

Стоит заметить, что эта мазь снижает эффективность барьерной контрацепции. Имиквимод способствует выделению интерферона-альфа и фактора некроза опухолей - компонентов противовирусного и противоопухолевого иммунитета.

Другие лекарства такого же рода - это мази с синекатехинами: полифенолами зеленого чая. Они также останавливают деление клеток, и лечить ими следует 16 недель ежедневно. Эффективность не 100%, и возможны рецидивы и побочные эффекты.

К лечению папиллом следует отнестись ответственно

Больше никакие лекарства, которые так или иначе влияют на иммунный ответ, протоколы даже не вспоминают, отмечает госпожа Уляна.

Внимание: интерферонами аногенитальные папилломы рутинно не лечат, разве что ваш случай особенный. Фторурацила (фторурацил) не назначают.

Беременным женщинам нельзя лечить аногенитальные папилломы лекарственными препаратами, так как подофилотоксин и имиквимод могут вызвать пороки развития у плода.

Во время лактации также нельзя их использовать (относительно Иииквимода данных нету, подофилотоксин не советуют). Если есть необходимость, то папилломы удаляют криодеструкцией, лазером или операционно. Кесарево сечение делать не нужно.

Как предотвратить появление папиллом

Лучший способ предотвратить заражение HPV — это не целибат и не проверка партнеров, а вакцинация в подростковом возрасте, в 11-12 лет, но можно и с 9 лет. Если он уже позади, женщины могут сдать мазок и ПЦР-анализ тех штаммов вируса, против которых защищает вакцина.

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Так вы поймете, стоит ли делать прививку, или уже нет. Она не входит в план календарных и бесплатных прививок, и достаточно дорогая. Но подумайте, не стоит ли вместо очередного разбитого смартфона оплатить ребенку защиту от рака.

Другой способ, который не теряет своей актуальности всю жизнь, — это барьерная контрацепция. Напоминаем, что можно и даже следует пользоваться презервативом при фелляции, а стоматологической пленкой (dental dam) — при куннилингусе и анилингус.

Когда папилломавирус способствует развитию рака

Рак шейки матки второй по распространенности тип опухолей среди женщин. Именно женщины рискуют прежде всего, потому что онкогенная активность папилломавируса зависит от женских гормонов эстрогенов.

Высоко онкогенными являются типы 6, 11, 16 и 18.

Различные типы рака: вагинальный, вульварном, анальный, прямой кишки, цервикальный и гортани в разных пропорциях вызывают различные типы папилломавируса. В частности, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59.

Большинство случаев рака шейки матки по всему миру связано с типами 16 и 18.

Эрозия шейки матки, которую увидели при кольпоскопии, не означает, что это рак, или его начало.

Это вполне естественное состояние, которое не требует вмешательства, только наблюдение. Подозрение на предраковое состояние может возникнуть только на основе цитологического теста (Папаниколау, или Пап-тест).

Только если подтверждены атипичные изменения в эпителии шейки матки, может быть проведена операция по уничтожению таких клеток лазером, электрокоагуляцией или другими методами.

Папиломавирусы вызывают рак не только у женщин и не только в матке. С типами 16 и 18 связывают плоскоклеточный рак головы и шеи, в частности, рак гортани.

Максимальная эффективность вакцин наблюдается в случае их использования до начала половой жизни

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Как защититься

Вакцинация подростков: и девушек, и парней является эффективным способом предотвратить рак гортани в будущем. Потому что вряд ли каждый раз будут пользоваться салфетками, в то время как оральный секс подростки и взрослые считают наименее рисковым видом секса.

Гадкая бородавка может появиться однажды на гениталиях. Лучше не стесняться этого неудобного вопроса, и скорее идти к врачу.

Не бойтесь удаления, и не полагайтесь на сомнительное лечение народными способами.

Вы можете защитить себя и своих детей от нескольких типов рака, связанных с папилломой. Для этого нужны вакцинация, защищенный презервативом секс, и плановые осмотры у гинеколога для женщин.

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