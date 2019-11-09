Парацетамол или ибупрофен: что лучше

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Парацетамол или ибупрофен – вредно ли одновременно принимать
Парацетамол или ибупрофен / unsplash.com

Парацетамол и ибупрофен – одни из самых популярных и самых безопасных обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Врачи не могут однозначно ответить, какой из них лучший, все индивидуально.

У детей разрешены к применению при высокой температуре и болях оба препарата – ибупрофен и парацетамол (торговых названий множество), рассказали в "Клубе доказательной медицины".

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Эффективность препаратов для детей

Несмотря на возможные побочные эффекты, которые есть у любого препарата, в целом, они оба безопасны и, самое главное, эффективные. Необходимо соблюдать дозировку, чтобы препарат хорошо "сработал": ибупрофен 10мг/кг, парацетамол 15 мг/кг.

Существуют люди, на которых препарат не влияет, то есть вполне возможно, что на вашего ребенка не действует парацетамол, но отлично работает ибупрофен. И наоборот. Об этом вы узнаете, к сожалению, только на практике.

То, где и кем сделан препарат, тоже важно. Ибупрофен имеет множество исследований, обзоров, метаанализа, посвященных именно этому вопросу сравнения эффективности и безопасности.

Ібупрофен і парацетамол майже однаково ефективні Ибупрофен и парацетамол почти одинаково эффективны

Безопасность препаратов для детей

Тяжелое токсическое действие обоих препаратов встречается редко. Метаанализы подтверждают, что безопасность и переносимость этих двух препаратов при применении при боли и лихорадке у детей одинакова (рассматриваем кратковременный прием, то есть до 7 дней).

У парацетамола получше показатели безопасности в отношении желудочно-кишечного тракта, почек и дыхательных путей. У ибупрофена есть небольшое преимущество в эффективности снижения боли, дискомфорта и высокой температуры.

Если замечаете, что малышу становится хуже, или препараты не помогают, или приходится сокращать интервал между двумя дозами, или просто переживаете, что что-то идет не так – обратитесь к врачу.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Дети Лекарства
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