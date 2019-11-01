Пародонтоз: причины, симптомы и лечение заболевания десен

Пародонтоз на самом деле не такое распространенное явление, как все привыкли считать. Заболевание легко спутать с другими заболеваниями десен. Как понять, что у вас пародонтоз, и как лечить заболевание.

Термин "пародонтоз" применяют в основном на постсоветском пространстве для обозначения хронического течения заболевания пародонта, которое встречается в чистом виде у небольшого количества людей, рассказал в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 врач-стоматолог Василий Щепняк.

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Пародонтоз – что это? Пародонтоз — это заболевание, при котором поражаются ткани, окружающие зуб. Эти ткани называются пародонтом. Болезнь возникает вследствие того, что ткани не получают достаточно питательных веществ. Болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, вроде покраснения, отека, кровоточивости, нагноения. Пародонтоз – генерализованное заболевание (появляется на верхней и нижней челюсти одновременно), в возникновении которого существенную роль играет низкое качество гигиены полости рта.

Причины возникновения пародонтоза

Пародонтоз развивается из-за нарушения питания тканей, расположенных вокруг зуба. Питание нарушается по причине склероза находящихся в них сосудов. Сосуды сужаются, их просвет постепенно становится все меньше, кислород и другие необходимые для жизнедеятельности тканей вещества не поступают в нужном количестве, как следствие, ткани начинают атрофироваться. Костная ткань со временем рассасывается, десны уменьшаются, корни зубов оголяются.



Ненадлежащая гигиена провоцирует развитие пародонтоза

Причиной пародонтоза обычно является какое-либо серьезное заболевание, затрагивающее весь организм.

К таким заболеваниям относятся:

Сердечно-сосудистые заболевания.

Сахарный диабет.

Эндокринные заболевания.

Нарушения работы желез внутренней секреции.

Хронические болезни внутренних органов.

Способствовать развитию пародонтоза может неправильный прикус или какие-то аномалии в положении зубов. Пародонтоз чаще всего развивается у пожилых людей, когда в организме появляются различные причины для склерозирования сосудов.

Плохая гигиена полости рта способствует заболеванию, но не является единственной его причиной. К риску развития пародонтоза склонны также курильщики и люди, которые не обращаются за помощью к стоматологу в случае воспалительных заболеваний десен.

Если же на ранних этапах болезнь не была обнаружена, то симптомы проявляются со временем.

Пародонтоз – симптомы • десны истончаются и становятся бледными, чешутся; • десны "опускаются" – открывается шейка зуба, а следом и корень; • зубы меняют свой естественный цвет, образуется дефект эмали в результате неправильного распределения жевательной нагрузки; • появляется патологическая подвижность (расшатывание) зубов, что впоследствии может привести к выпадению.

Из-за того, что симптоматика довольно общая, диагностировать пародонтоз вовремя сложно. В первую очередь страдает эстетика зубов, а уже тогда функции.

Пока нет существенных нарушений, многие люди просто не обращают внимания на симптомы пародонтоза. Кроме того, болезнь не всегда сопровождается болью. А значит, больной не обращается за помощью. А зря, в случае пародонтоза, чем дольше человек откладывает визит к стоматологу, тем выше вероятность потерять зубы.



В зависимости от степени разрушения тканей пародонта, пациенту предлагают способ лечения

Лечение пародонтита

Профессиональная чистка зубов и устранение зубного камня. Это необходимо сделать, чтобы обезвредить дополнительные раздражители, способствующие развитию заболевания.

Физиотерапевтические процедуры – электрофорез, терапия с использованием ультразвука. Они улучшают кровоснабжение тканей и насыщение их необходимыми элементами.

Медикаментозное лечение. Врач-стоматолог порекомендует обратиться к профильным специалистам (гастроэнтерологу, эндокринологу, гематологу), которые помогут установить основное заболевание, которое способствует развитию пародонтоза. Параллельно в стоматологической клинике могут применять медикаменты, в зависимости от клинической картины (например, противовоспалительные и антибактериальные аппликации и др).

Дополнительные стоматологические услуги. Как правило, лечение пародонтоза требует привлечения других специалистов стоматологов, кроме пародонтолога. Так, при потере зубов пациенту предложат услуги ортопеда, который будет работать с дефектами зубного ряда съемными или несъемными конструкциями (коронками, протезами). Для предотвращения дальнейшего расшатывания зубов могут использовать шину, фиксирующую подвижные зубы в зубном ряду.

Хирургическое лечение. В случае, если кость в значительной степени разрушена, к лечению подключаются стоматологи-хирурги . Проводится процедура подсаживания костной ткани для сохранения зубов.

По разным данным в Украине у 80% людей можно обнаружить признаки этого заболевания, отмечает врач-стоматолог Василий Щепняк.

Василий Щепняк “Хочу отметить, что не стоит заниматься самолечением.

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Но так ли это на самом деле? Конечно, многие пасты могут вначале уменьшить симптомы пародонтита, однако они не способны забрать наиболее частую причину прогрессирования этого явления, а именно — зубной камень. Если не лечить пародонтит, то результатом может стать полная потеря зубов вследствие увеличения их подвижности. Поэтому берегите себя и посещайте стоматолога для профилактических осмотров. После этого в дальнейшем надо тщательно соблюдать домашнюю гигиену и регулярно посещать стоматолога или пародонтолога для осмотра и контроля, по меньшей мере раз в 6 месяцев, если вам не назначили чаще”.