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Пасха, техническая ошибка и отдых для оборудования: почему области не подали данные Минздраву

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В Минздраве объяснили, почему за 19 апреля получили не все данные / Укринформ

В Минздраве объяснили, почему 7 областей не подали данных о новых случаях коронавируса за 19 апреля. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что причин несколько – это праздники, техническая ошибка и необходимость дать отдохнуть лабораторному оборудованию.

Все лаборатории во всех областях работали в обычном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

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Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам за тестированием именно методом ПЦР. Эту ситуацию мы подтвердили также тем, что на горячую линию Минздрава не было также никаких сообщений об отказе в осуществлении ПЦР,
– отметил Степанов.

Также в Черновицкой области было сделано 48 исследований ПЦР, 17 подтвержденных случаев, – сообщил министр. Они вошли в отчетность, но произошла техническая ошибка. В Винницкой области, отметили в Минздраве, необходимо было дать отдохнуть лабораторному оборудованию.

Напомним, что данных за 19 апреля не предоставили Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

По состоянию на 21 апреля в Украине коронавирусом заболели 6 125 человек. К сожалению, 161 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью, выздоровели уже 367 человек.

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости Здоровье Здоровая жизнь
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