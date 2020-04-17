Пасха в Италии: украинская медсестра рассказала о ситуации с COVID-19
Христиане западного обряда, среди которых – жители Италии, недавно отмечали Пасху. В то же время суровые ограничительные меры из-за COVID-19 в стране продлили до 3 мая. Как прошел праздник в условиях карантина – читайте дальше.
На протяжении праздников почти все итальянцы находились дома. Ведь законом предусмотрены немалые штрафы и наказания за нарушение карантина. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Ирина Устияныч, медсестра частной больницы города Брешиа.
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Она рассказала, что священник прихода, к которому она принадлежит, в пасхальную пятницу проводил Крестный путь.
"Шел он с крестом, возле него – лишь мэр города, который представлял общину. Вдвоем они ходили по улицам, останавливались, молились", – отметила украинка.
Ситуацию воспринимают очень серьезно. Все четко понимают, что есть опасность и единственный способ защититься – оставаться дома, не собираться в группы. Однако штрафы и наказания имеют весомое влияние,
– подчеркнула Устияныч.
"Срабатывает человеческое сознание, потому что цифры очень большие и страшные, как инфицированных, так и погибших. Люди понимают, что сейчас – не время соблюдать традиции, а нужно менять свою жизнь и привычки", – подчеркнула она.
Справка. По состоянию на 16 апреля в Италии количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 3 786 и достигло 168 941. Выздороветь от коронавируса удалось 40 164 больным. От начала эпидемии в Италии умерли более 22 тысяч человек.
По словам украинки, если кто-то без весомой причины едет куда-то на машине или идет пешком, его останавливает полиция и выписывает штраф в размере от 400 до 3 000 евро. Также предусмотрена уголовная ответственность, если у человека есть подозрение на COVID-19, а он выходит на улицу.
"Конечно, конституционные права нужно соблюдать. Да, всем несколько урезали свободу, есть ограничения. Но люди должны понимать, что ситуация действительно неординарная. К сожалению, должны придерживаться таких правил", – добавила Устияныч.
Украинка считает: кто хочет помолиться и имеет искреннюю веру в сердце, может сделать это и дома. Не обязательно идти в церковь и придерживаться традиций. "Посвятить кулич можно просто с молитвой, этого будет достаточно. Кто есть над нами, тот поймет", – убеждена она.
Как посвятить пасхальную корзину в условиях карантина / Инфографика 24 канала
Обратите внимание! 24 канал будет транслировать литургию из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве – ссылка здесь.
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