Пасхальные и майские праздники: Супрун посоветовала, как безопасно провести выходные
Во время майских праздников всем людям хочется хорошо отдохнуть. Но чтобы выходные получились действительно приятными, нужно провести их безопасно, избежав последствий переедания и чрезмерного употребления алкоголя.
Чтобы уберечься от ощущения тяжести, жжения и переедания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует придерживаться следующих правил.
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Как безопасно и здорово провести выходные
1. Пейте достаточно воды
Это поможет ускорить прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему.
2. Употребляйте больше клетчатки
В частности: цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, семена, сою и бобовые.
3. Ограничьтесь в употреблении жирной пищи
Ее сложнее переварить, поэтому возникает изжога и боли в желудке. Вместо жареного мяса ешьте больше нежирного мяса и рыбы.
4. Не принимайте препараты для улучшения пищеварения
Даже если вы чувствуете тяжесть, то ферментные препараты не спасут от последствий переедания.
5. Ешьте меньше
Какими бы вкусными ни были блюда – подумайте о последствиях и ешьте меньше. И не полагайтесь на силу таблеток.
Если будете употреблять алкоголь
• Знайте – не существует безопасной дозы. Поэтому в любом случае вы рискуете своим здоровьем.
• Потребляя алкоголь, делайте это сознательно. Закусывание без меры от опьянения не спасет. Как и активированный уголь.
• Если решили выпить алкоголь, то выбирайте красное вино. Оно содержит вещество ресвератрол, которое полезно для здоровья сердца и сосудов.
• Запивайте алкоголь водой, а не газированными напитками. И не стоит пить спиртное на голодный желудок.
• Не садитесь за руль, если выпили что-нибудь крепкое.
Если собрались на природу
1. Помните о клещах
2. Будьте осторожны со змеями
Из-за тепла снижается активность змей, они становятся малоподвижными и вялыми, поэтому людям проще случайно встретить пресмыкающегося. Внимательно проверяйте место пикника.
3. Заботьтесь о безопасности продуктов
Не храните сырые продукты с готовыми, мойте тщательно руки, овощи и фрукты. Будьте особенно осторожны с пирожными, молочными продуктами – их лучше вообще не брать с собой на природу.
4. Позаботьтесь о защите от солнца
Старайтесь больше времени проводить в тени, наденьте шляпу или панамку. Используйте солнцезащитные очки и солнцезащитный препарат широкого спектра действия с SPF 15 и выше, в зависимости от погодных условий.
5. Безопасно разжигайте огонь
Не разводите костер на углях, которые остались от предыдущего огня. Не сжигайте пластиковую посуду. Оптимальное место для костра – мангал, очищенный от пепла. После пикника не забудьте убедиться, что потушили пламя. Неконтролируемый костер на природе может повлечь самые печальные последствия для экосистемы и вашего здоровья.
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