Пасхальные и майские праздники: Супрун посоветовала, как безопасно провести выходные

Во время майских праздников всем людям хочется хорошо отдохнуть. Но чтобы выходные получились действительно приятными, нужно провести их безопасно, избежав последствий переедания и чрезмерного употребления алкоголя.

Чтобы уберечься от ощущения тяжести, жжения и переедания и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует придерживаться следующих правил.

Читайте также: Супрун назвала диету, которая нормализует уровень холестерина и вес

Как безопасно и здорово провести выходные

1. Пейте достаточно воды

Это поможет ускорить прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему.

2. Употребляйте больше клетчатки

В частности: цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, семена, сою и бобовые.

3. Ограничьтесь в употреблении жирной пищи

Ее сложнее переварить, поэтому возникает изжога и боли в желудке. Вместо жареного мяса ешьте больше нежирного мяса и рыбы.

4. Не принимайте препараты для улучшения пищеварения

Даже если вы чувствуете тяжесть, то ферментные препараты не спасут от последствий переедания.

5. Ешьте меньше

Какими бы вкусными ни были блюда – подумайте о последствиях и ешьте меньше. И не полагайтесь на силу таблеток.

Если будете употреблять алкоголь

• Знайте – не существует безопасной дозы. Поэтому в любом случае вы рискуете своим здоровьем.

• Потребляя алкоголь, делайте это сознательно. Закусывание без меры от опьянения не спасет. Как и активированный уголь.

• Если решили выпить алкоголь, то выбирайте красное вино. Оно содержит вещество ресвератрол, которое полезно для здоровья сердца и сосудов.

• Запивайте алкоголь водой, а не газированными напитками. И не стоит пить спиртное на голодный желудок.

• Не садитесь за руль, если выпили что-нибудь крепкое.

Если собрались на природу

1. Помните о клещах

Ульяна Супрун "Эти небольшие существа могут переносить возбудителей как вирусных, так и бактериальных заболеваний. Защититься от клещей поможет одежда с длинными рукавами, плотно прилегающая к телу".

2. Будьте осторожны со змеями

Из-за тепла снижается активность змей, они становятся малоподвижными и вялыми, поэтому людям проще случайно встретить пресмыкающегося. Внимательно проверяйте место пикника.

3. Заботьтесь о безопасности продуктов

Не храните сырые продукты с готовыми, мойте тщательно руки, овощи и фрукты. Будьте особенно осторожны с пирожными, молочными продуктами – их лучше вообще не брать с собой на природу.

4. Позаботьтесь о защите от солнца

Старайтесь больше времени проводить в тени, наденьте шляпу или панамку. Используйте солнцезащитные очки и солнцезащитный препарат широкого спектра действия с SPF 15 и выше, в зависимости от погодных условий.

5. Безопасно разжигайте огонь

Не разводите костер на углях, которые остались от предыдущего огня. Не сжигайте пластиковую посуду. Оптимальное место для костра – мангал, очищенный от пепла. После пикника не забудьте убедиться, что потушили пламя. Неконтролируемый костер на природе может повлечь самые печальные последствия для экосистемы и вашего здоровья.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.