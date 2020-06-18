Поскольку в результате пандемии COVID-19 авиакомпании применяют строгие меры безопасности, пассажира сняли с рейса American Airlines.

В США пассажира Брэндона Страка, который планировал вылететь из Нью-Йорка в Даллас, сняли с самолета из-за отказа надеть маску, сообщает CNN.

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Незадолго перед вылетом к пассажиру подошла стюардесса, которая попросила его надеть маску. Мужчина объяснил, что ее у него нет и было решено ссадить его с самолета.

Это первый известный инцидент такого типа и Брэндон Страк возмутился решением компании.

Это безумие. Абсолютное безумие. У нас даже выбора уже нет,

– заявил он.

В США не предусмотрено законом, что пассажиры обязаны надевать защитные маски для лица. Впрочем, авиакомпании установили свои требования в отношении экипажа и пассажиров. На этой неделе несколько основных американских перевозчиков, включая American Airlines, пообещали, что примут жесткую политику.

После того, как Страк согласился выполнить политику компании, его переоформили на другой рейс. Впоследствии он сообщил, что надел маску, предоставленную компанией, но на борту самолета снял ее "и никто не жаловался"