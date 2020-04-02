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Дешевые ПЦР-тесты на COVID-19 готовы производить в Украине, но– это нет денег

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Тесты ПЦР могут производить в Украине / Иллюстративное фото (pixabay)

В Украине готовы производить тесты ПЦР, чтобы определять коронавирус. Причем они бы обошлись государству значительно дешевле, чем купленные за рубежом. Но государство эти тесты не заказывает.

Производить более дешевые чем зарубежные тесты ПЦР готовы в Институте молекулярной биологии и генетики. Об этом в эфире hromadske говорил Сергей Дзядевич, доктор наук и заместитель директора этого учреждения.

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Что известно о тестах ПЦР украинского производства

Дзядевич рассказал следующее: 

  • Украинский тест ПЦР для выявления коронавируса разработали еще в январе 2020.
  • В конце января его зарегистрировали.
  • Процессом занимался не сам Институт, а вместе с СНБО, который всячески способствовал финансированию проекта. 
  • Однако пока поступили только 350 тысяч гривен от Академии наук, а в Украине и в дальнейшем используют дорогие зарубежные тесты.

Наш Институт вместе с СНБО проводили расчеты, и наши тесты, конечно, дешевле на 30 – 40% тех, что есть на рынке. Преимущество в том, что эти тесты производят у нас, их не надо доставлять откуда-то,
– подчеркнул ученый.

Один тест украинского производства стоит примерно 250 гривен. Зарубежные аналоги вдвое дороже: "На тот момент, когда рассчитывалось, стоили 400 – 450 гривен".

Почему тесты до сих пор не делают в Украине

Дзядевич объяснил, что без заключения договора и получения денег они не могут начать делать тесты: для начала процесса нужны реагенты, а реагенты надо купить.

Что такое ПЦР-тест? ПЦР (PCR) – это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие.

Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.

В противоположность ПЦР-тесту, экспресс-тест (быстрый) ищет только антитела, которые иммунная система организма выработала в борьбе с возбудителем. Эти антитела появляются далеко не сразу после инфицирования и могут быть похожи на антитела к другим возбудителям.

Коронавирус в Украине уже зафиксировали у почти восьми сотен человек. Все новости о коронавирусе в Украине и мире – в материале 24 канала. 

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Коротко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина
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