ПЦУ высказалась в поддержку вакцинации

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Церковь поддерживает вакцинацию
Церковь поддерживает вакцинацию

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь будет поддерживать мероприятия по иммунизации взрослых от дифтерии, столбняка и кори.

О поддержке вакцинации Предстоятель заявил на совместной встрече руководителей Центра общественного здоровья Минздрава Украины и ПЦУ, на которой обсуждались условия сотрудничества по предотвращению распространения заболеваемости и продолжению информирования населения о важности вакцинации.

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В Министерстве отмечают, что поддержка церкви очень важна, так как в Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии и столбняка.

 
Дифтерия – что это?

Острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Вакцинированы менее 70% детей, а уровень охвата прививками среди взрослых – еще ниже. Более того, многие взрослые не знают, что делать ревакцинацию (повторную вакцинацию) нужно каждые 10 лет.

ПЦУ підтримує вакцинацію
Церковь поддерживает вакцинацию

 
Столбняк – что это?

Это заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

"Вакцинация – единственный способ защититься от инфекции. Минздрав Украины призывает проверить наличие необходимых прививок у детей и взрослых и как можно быстрее вакцинироваться. Это бесплатно как для детей, так и для взрослых. Обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию", – сообщили в учреждении.

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Теги: Религия Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Вакцина
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