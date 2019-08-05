ПЦУ высказалась в поддержку вакцинации
Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь будет поддерживать мероприятия по иммунизации взрослых от дифтерии, столбняка и кори.
О поддержке вакцинации Предстоятель заявил на совместной встрече руководителей Центра общественного здоровья Минздрава Украины и ПЦУ, на которой обсуждались условия сотрудничества по предотвращению распространения заболеваемости и продолжению информирования населения о важности вакцинации.
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В Министерстве отмечают, что поддержка церкви очень важна, так как в Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии и столбняка.
Острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.
Вакцинированы менее 70% детей, а уровень охвата прививками среди взрослых – еще ниже. Более того, многие взрослые не знают, что делать ревакцинацию (повторную вакцинацию) нужно каждые 10 лет.
Церковь поддерживает вакцинацию
Это заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.
"Вакцинация – единственный способ защититься от инфекции. Минздрав Украины призывает проверить наличие необходимых прививок у детей и взрослых и как можно быстрее вакцинироваться. Это бесплатно как для детей, так и для взрослых. Обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию", – сообщили в учреждении.
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