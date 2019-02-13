Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика

С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 32 человека.

За неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших – один ребенок, заболели 209 тысячи людей.

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Эпидемические пороги превышены в трех областях – в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. В циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

Грипп – что это? Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

В Министерстве здравоохранения отметили, что лучшая профилактика болезни, конечно, прививка, которая защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов. На отчетной неделе против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона – 160 885 человек.

Грипп – симптоми Высокая температура, которая держится минимум пять дней. Лихорадка. Головная боль. Ломота в мышцах и суставах. Общая слабость. Потеря аппетита, возможно, тошнота. Кашель, который может длиться более двух недель. Насморк.



Грипп в Украине

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