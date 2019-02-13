Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 32 человека.
За неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших – один ребенок, заболели 209 тысячи людей.
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Эпидемические пороги превышены в трех областях – в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. В циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.
В Министерстве здравоохранения отметили, что лучшая профилактика болезни, конечно, прививка, которая защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов. На отчетной неделе против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона – 160 885 человек.
- Высокая температура, которая держится минимум пять дней.
- Лихорадка.
- Головная боль.
- Ломота в мышцах и суставах.
- Общая слабость.
- Потеря аппетита, возможно, тошнота.
- Кашель, который может длиться более двух недель.
- Насморк.
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