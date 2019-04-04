Педиатр назвала 14 вредных советов при лечении детей

Известно, что наибольший опыт имеют матери со стажем, конкуренцию им могут составить бабушки. Они знают всё о лечении – от насморка до гриппа.

Педиатр-пульмолог Елена Орлова и педиатр Лилия Абзалова назвали самые распространенные ошибки при лечении детей, которые не стоит допускать.

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1. С самого рождения ребенка будьте уверены, все, что с ним происходит, является признаком проблемы, скорее всего ужасной болезни.

2. Всегда слушайтесь советов бабушек и дедушек. Опыт — всему голова!

3. Выбирайте педиатра, который с самого начала обвиняет вас во всем и запугивает ужасающими последствиями. "Пока все хорошо, но вот дальше..." – фраза настоящего профессионала.



Не выбирайте педиатра, который с самого начала обвиняет вас во всем

4. Рассматривайте здорового и счастливого ребенка под лупой и ищите причину каждого прыщика. Наверное, вы что-то съели.

5. Придирчивое разглядывание содержимого памперса должно стать вашим семейным досугом.

6. Всегда сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Желательно, только по рассказам о них в интернете их мамами и по фото.

7. Никогда не используйте эмолент при сухости кожи, ведь это химические средства. Сходите к гомеопату и узнайте, что все выходит через кожу, так что пусть чешется.

Эмоленты – что это? Это пластические, смазывающие агенты, которые образуют слой над эпидермисом. Существуют как синтетические смягчители (минеральные масла), так и природные (ланолин и масло дерева ши).

8. Советы по лечению с конкретным дозировкой лучше спрашивать на форумах и детских площадках, каждого неизвестного комментатора без главной фотографии просите рассказать, как же они вылечились.

9. Если ребенок кашляет три дня, то нужно срочно искать причину. Если взрослый кашляет полгода – не обращайте внимания.

10. Все, что вам не нравится в ребенке – от шлаков, токсинов, прививок и молочной продукции. Хорошо, что есть спасительные клизмы и капельницы.

11. Если у ребенка высокая температура в течение трех дней, то нужно начать давать ему антибиотики.



Если у ребенка высокая температура в течение трех дней – обратитесь к врачу

12. Если у ребенка насморк, нужно срочно закрыть снова все окна, закапать в нос что-то из этого списка: чеснок, каланхоэ, лук. А если выделения из носа желто-зеленого цвета, то нужно закапать капли, которые смешал с любовью во флаконе лучший профессор в городе.

13. Если ребенок кашляет, надо обязательно купить сироп от кашля и натереть грудь гусиным жиром, сделать ингаляцию минералкой, подышать над картошкой и не забыть закрыть все окна. При этом купать ребенка и выпускать его гулять нельзя.

14. Прививка – зло. Там столько всего намешано, и производители вакцин в сговоре с врачами.

Медики предостерегают: берегите своих детей от этих вредных советов и не лечите по этим принципам.

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