Детский инфекционист Виталий Евтушенко считает, что перед открытием детских садов целесообразно сделать ребенку ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

С помощью ИФА-тестирования можно выявить болел ли человек коронавирусом. Инфекционист Евгений Евтушенко считает, что перед посещением детского сада такой тест стоило бы делать и детям, сообщает УНН.

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Врач сообщил, что за рубежом ИФА-тестирование приобрело популярность среди всех возрастных групп населения. Поэтому, перед тем, как отправить ребенка в детский сад, есть смысл проверить его на наличие антител, чтобы выявить, насколько это безопасно.

Мы считаем, что результат ИФА-теста может быть критерием говорить, что человек уже защищен и не заболеет. То есть, это поможет выделить категорию лиц – детей, которые будут безопасными и в плане эпидемии они не составят угрозы. С этой стороны – есть смысл в ИФА-тестировании детей, которые идут в детские сады,

– заявил инфекционист.

Евтушенко подчеркнул, что это ответственность и желание родителей. Также он считает, что с родителями, которые готовятся отдавать детей в садики или школы, необходимо проводить информационно-разъяснительную работу по COVID-19.

Отметим, что ИФА-тесты выявляют антитела к коронавирусу, но пока непонятно, помогают ли выработанные антитела защитить человека от повторного заражения.

В Украине все люди, которые получили положительный тест ИФА, проходят и ПЦР-тестирования. Это нужно для того, чтобы определить болеет ли человек сейчас.

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