Передается через воздух: чем опасна гемофильная инфекция и как уберечься

Гемофильная инфекция – это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой является гемофильная палочка Haemophilus influenzae типа b (Hib-инфекция).

В Украине в 2018 году у 75 человек зарегистрировали гемофильную инфекцию. А за семь месяцев этого года Hib-инфекцию подцепили 14 человек, это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (63 человека).

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Чем опасна гемофильная инфекция

Hib-инфекция поражает органы дыхания, центральную нервную систему. Вследствие ее попадания в организме возникают гнойные очаги в различных органах.

Основным источником и распространителем является больной Hib-инфекцией человек.

Механизм передачи – воздушно-капельный, однако у маленьких детей путь передачи может быть контактным (от человека к человеку или через предметы).

Возбудитель инфекции находится на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Чаще всего болеют дети в возрасте от 6 мес. до 4 лет. Реже болеют новорожденные, дети старшего возраста и взрослые.

Основные формы гемофильной инфекции:

менингит,

средний отит,

пневмония.

Могут быть и другие осложнения: перикардит, синусит, отит, гнойные артриты, заболевания дыхательных путей и др.



Одной из основных форм Hib-инфекции является пневмония

Гемофильная пневмония является второй по частоте среди всех бактериальных пневмоний у детей. Может проявляться как в виде очаговой пневмонии, так и в виде крупозной, очень часто (до 70%) сопровождается гнойным плевритом у детей, может осложняться гнойным перикардитом, средним отитом. Может принимать затяжное течение.

У взрослых, особенно пожилых, гемофильная инфекция может наслаиваться на другие виды инфекций.

Пневмония – что это? Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолы. Альвеолы здорового человека наполнены воздухом, а вот у больного пневмонией – слизью и жидкостью, которая вызывает боль при дыхании, ограничивается поступление кислорода. Возбудителями пневмонии чаще всего являются бактерии или вирусы, которые преимущественно передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми.

Как уберечься от гемофильной инфекции

Единственной профилактической защитой является вакцинация, которая предусмотрена действующим Календарем профилактических прививок.



Когда делать прививки детям и взрослым

Схема прививок: проводится детям в 2, 4 и 12 месяцев. При нарушении графика, вакцинация детей проводится до 4 лет и 11 месяцев, в старшем возрасте – только лиц из группы риска.

Вакцинировать детей можно моновакцинами или комбинированными вакцинами, которые содержат Hib-компонент. Эта вакцина входит в состав комбинированных вакцин вместе с дифтерией, столбняком, коклюшем и гепатитом (коммерческие названия "Гексаксим", "Пентаксим", "Инфанрикс Гекса"), которые есть в продаже на частной аптечной сети.

Вакцинироваться можно бесплатно у семейного врача/терапевта, с которым подписали декларацию.

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