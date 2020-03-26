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Передается ли коронавирус через слезы

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Ученые взяли у больных коронавирусом слезы и проверили на наличие коронавируса. Оказалось, что через слезы, скорее всего, он не передастся другому человеку.

Ученые собрали образцы слезной жидкости у 17 пациентов с COVID-19. Забор проводился с момента появления первых симптомов и до полного выздоровления через 20 дней, пишет financial express со ссылкой на авторитетный медицинский журнал Ophthalmology.

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Оказалось маловероятным, что пациенты с Covid-2019 могут передавать этот вирус через свои слезы. Таковы результаты исследования, что проливает свет на механизмы распространения вируса.


Коронавирус через слезы не передается / unsplash.com

Ни у кого из больных не было конъюнктивита или розовых глаз, как сообщали исследователи. А при отсутствии этой болезни риск передачи Covid-2019 через слезы очень низкий.

Кроме того, брались анализы слизи из носа и горла за тот же самый период. Ни анализы вирусной культуры, ни обратная полимеразная цепная реакция (ПЦР) не выявила наличие вируса в слезах. Следовательно, риск заражения действительно крайне низок, хотя его и нельзя исключить пока совсем.

А вот слизь в горле и носу имела следы вируса. Но нам важно защищать и глаза от проникновения вируса, а не только руки или рот. Заражение может произойти через них, если туда попадут частицы вируса с мокротой зараженного человека.


Важность карантина / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Здоровье глаз
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