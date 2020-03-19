Передается ли коронавирус внутриутробно: последние данные

Врачи проследили за состоянием беременных женщин с коронавирусом в китайском городе Ухань. Они уверяют, что согласно последним данным, возбудитель инфекции не передается от матери к ребенку.

За состоянием женщин, заразившихся коронавирусом в процессе беременности, внимательно следили медики. Женщинам удалось не только выздороветь до родов, но и родить здоровых детей, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pediatrics.

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Это исследование крайне важно, ведь ранее появлялись сообщения о том, что SARS-CoV-2 (возбудитель Covid-19), может плохо влиять на клетки плаценты беременных.

Авторы решили опровергнуть эту гипотезу, но отмечают, что пока для окончательных утверждений слишком мало таких случаев.

В своем исследовании врачи описали состояние четырех рожениц и их детей. Важно, что у инфицированных женщин только одна родила естественным путем, поэтому пока непонятно, может ли коронавирус передаться ребенку через биологические жидкости матери, с которыми ребенок контактирует в процессе родов.

Естественным путем женщины не рожали из-за того, что медики действовали согласно протоколу, по которому в особых случаях назначается кесарево сечение.



Младенцы больных коронавирусом матерей родились вполне здоровыми / SkyNews

Течение коронавируса во время беременности и как он повлиял на детей

Во время беременности у женщин были типичные для коронавируса симптомы: лихорадка, слабость и боль в мышцах. Судя по наблюдениям врачей, на один ход беременности болезнь не повлияла – лишь одна женщина сообщила, что плод стал немного менее активным.

Несмотря на это, у всех рожениц родились здоровые дети. Трое мальчиков и одна девочка родились в нормальные сроки и весили больше 3 килограмм.

Сразу после родов врачи изолировали детей, поместили под наблюдение и на искусственное вскармливание. У одного ребенка было слабое дыхание, а у еще двух сыпь, но врачам не удалось связать эти признаки с коронавирусом. В целом, общее состояние здоровья детей было хорошим, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. При выписке симптомов не было ни у кого – ни у матерей, ни у детей.

Поэтому, врачи считают, что воздушно-капельный путь – основной путь передачи коронавируса. Пока ученые считают маловероятным, что вирус может передаваться от матери к ребенку. Также они считают, что SARS-CoV-2 не вызывает осложнений у будущих детей.

Если это действительно так, Covid-19 отличается от своих предшественников MERS и SARS. Ведь последние два возбудители приводили не только к выкидышам, но и к смертельным случаям среди беременных.

Заметим, что для уверенности в выводах требуется значительно большая выборка, но получить ее достаточно сложно. Но оглядываясь на динамику вируса, очевидно, исследований на эту тему со временем будет появляться все больше. Также пока непонятно, как коронавирус влияет на плод в первом или втором триместре.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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