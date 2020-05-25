Передозировка кофеином: врачи рассказали о редком случае

В Британии врачам удалось спасти женщину, у которой концентрация кофеина в крови превышала летальную почти вдвое. 26-летняя девушка съела примерно 20 граммов кофеина – это две чайные ложки с горкой.

Одна чайная ложка кофеина эквивалентна 28 чашкам кофе. Девушка приняла дозу эквивалентную 50-60 чашкам, что могло ее убить, сообщает BMJ Case Reports.

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Кофеин в количестве более один-два грамма вызывает сильный токсический эффект, а смертельная передозировка возникает после приема внутрь более пяти граммов или при концентрации кофеина в крови свыше 80 мг/л.

Девушку доставили в лондонский госпиталь королевы Елизаветы и первый же анализ крови на содержание кофеина показал концентрацию 147, 1 мг/ л.

Когда девушку госпитализировали, у нее были следующие симптомы: учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и сильная потливость. Уже в госпитале у нее начались гипервентиляция и рвота.

ЭКГ обнаружила аномальную полиморфную желудочковую тахикардию, которая может привести к фибрилляции желудочков и остановки сердца. Также в организме пациентки накопилось большое количество кислоты, которая привела к закислению и дисбаланса кислорода и углекислого газа в крови.

В настоящее время отсутствуют какие-либо клинические рекомендации для лечения кофеинового передозировки и пациентке повезло, что врачи сумели подобрать удачную комбинацию средств.

Пациентке провели гемодиализ и подсоединили ее к аппарату ИВЛ. Кроме этого, ей внутривенно вводили бикарбонат для восстановления кислотно-щелочного баланса и сульфат магния для контроля сердечного ритма. Чтобы вывести из почек токсины, пациентке давали активированный уголь и для снижения давления вводили норадреналин. С помощью интралипида, врачам удалось вывести из организма пациентки токсические жирорастворимые вещества.

Через два дня девушку уже сняли с диализа, после чего она находилась в реанимации под наблюдением еще около недели.