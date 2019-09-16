Перегиб желчного пузыря: симптомы и лечение

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Перегиб желчного пузыря
Перегиб желчного пузыря / pixabay.com

Перегиб желчного пузыря – это аномалия строения этого органа, при которой происходит деформация органа. Из-за этого происходит изменение формы желчного пузыря, который преимущественно имеет грушевидный вид.

Во время УЗИ часто находят перегиб желчного и начинают его лечить, рассказал гепатолог Сергей Вялов.

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Симптомы перегиба желчного пузыря

Когда болит или тянет правый бок, это может быть связано с желчным пузырем. Он может воспалиться и его клетки начинают разрушаться.

 
Нарушение работы желчного пузыря – симптомы
  • появление тошноты по утрам или после употребления вредной пищи;
  • ощущение дискомфорта в зоне правого подреберья;
  • вздутие живота,
  • отвращение к жирной пищи;
  • горький привкус во рту
  • налет желтоватого оттенка на языке.

Лечение перегиба желчного пузыря

Перегиб желчного пузыря может быть нормой, его можно назвать "врожденным". Перегиб не надо лечить, и не получится его расправить. Однако, все стараются делать упражнения, соблюдать диету, чтобы он встал на место.

Хуже всего, если перегиб начинают лечить таблетками. Во-первых, это бесполезно, они не расправят пузырь. Во-вторых, это вредно! Чрезмерно стимулируя желчный пузырь можно нарушить его работу. Если сокращения будут неправильными, появятся ощущения боли или могут образоваться камни. 

Диагноза "перегиб желчного" не существует. Неважно где он, на шейке или на теле – это варианты нормы. Даже перегнутый желчный пузырь прекрасно работает и не болит, если он нормально сокращается. Поэтому расправлять или лечить его нельзя.

Главное, что перегиб не болит. Боли бівают из-за нарушения сокращений пузыря, которое приводит к повышению давления желчи в нем или в протоках. Тогда нарушенную моторику желчного нужно не стимулировать или расслаблять, а стабилизировать.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
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