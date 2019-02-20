Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине

Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. Украинцы переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше.

Ежегодно украинцы переходят на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Поэтому в этом году часы переведут в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра на один час вперед.

Читайте также: ТОП-5 советов, как пережить переход на летнее время

31 марта украинцы переведут часы на час вперед

Из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимается организмом. Часто звучат жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего часовую смену во времени ощущают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца – им нужно быть особенно внимательными.

Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов.

Как легко перейти на летнее время: советы

1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

Читайте также: Летнее время: как правильно подготовить организм

3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по Цельсию.

4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.

5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.

6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.

8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.

9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.

Читайте также: Почему нужно заниматься спортом: убедительные факты от тренера

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье