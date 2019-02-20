Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. Украинцы переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что спать будем на час меньше.
Ежегодно украинцы переходят на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября. Поэтому в этом году часы переведут в ночь с 30 на 31 марта в 3 утра на один час вперед.
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31 марта украинцы переведут часы на час вперед
Из-за того, что людям надо вставать на час раньше – это особенно тяжело воспринимается организмом. Часто звучат жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего часовую смену во времени ощущают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца – им нужно быть особенно внимательными.
Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов.
Как легко перейти на летнее время: советы
1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.
2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.
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3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по Цельсию.
4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.
5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.
6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.
7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.
8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.
9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.
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