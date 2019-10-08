Как перевод часов влияет на здоровье
В последнее воскресенье октября в Украине переведут стрелку часов на один час назад. Такое изменение режима может вызвать стресс для организма.
Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.
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Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.
Как влияет переход на зимнее время?
- Нарушение сна;
- Нарушение сердечно-сосудистой системы;
- Ухудшение эмоционального состояния;
- Увеличение несчастных случаев.
Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.
Перевод часов больше вредит людям с болезнями сердца
Как уменьшить вред от перевода часов?
- Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.
- Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.
- Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.
- Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.
Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.
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