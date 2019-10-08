Как перевод часов влияет на здоровье

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Перевод часов на зимнее время в Украине 2019 – вред для организма
Как влияет переход на зимнее время / daynews.com.ua

В последнее воскресенье октября в Украине переведут стрелку часов на один час назад. Такое изменение режима может вызвать стресс для организма.

Такое изменение делают для того, чтобы люди получали как можно больше дневного света в период, когда день становится короче, а ночь длиннее.

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Солнечный свет является одним из факторов, который руководит биологическими процессами в организме. Именно поэтому его количество должно быть постоянным, а когда происходит сдвиг – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

Как влияет переход на зимнее время?

  1. Нарушение сна;
  2. Нарушение сердечно-сосудистой системы;
  3. Ухудшение эмоционального состояния;
  4. Увеличение несчастных случаев.

Наиболее уязвимыми к изменению времени являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возрастает вероятность инфаркта.

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Как уменьшить вред от перевода часов?

  • Прогулки. Солнечный свет в этот период является самым важным.
  • Не планируйте. Дайте телу привыкнуть к смене биоритмов и отложите важные дела на потом.
  • Питание. Здоровая пища поможет уменьшить негативное влияние на организм.
  • Спите. Наладьте свой режим, чтобы спать не менее 7-8 часов.

Если вы после нескольких дней после перевода часов чувствуете себя усталыми – обратитесь к врачу.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Советы
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