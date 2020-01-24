Переливали кровь через трубки из гусиных перьев: поразительная история донорства

Доноры – люди, которые делятся важнейшей соединительной тканью человеческого организма – кровью. Однако сдавать кровь регулярно медики разрешают не всем. Почему первая попытка сдать кровь была похожа на фильм ужасов и кто может стать донором – читайте дальше.

Впервые переливать кровь пробовали собакам

В Англии в XVII веке впервые протестировали переливание крови. Британский врач Ричард Лоуэр, несмотря на критику своих современников, начал проводить эксперименты с кровью.

Читайте также: Что такое коронавирус и грозит ли он человечеству

После определенного времени исследований врач решил сделать первое в мире переливание. Для этого взял двух собак. Сцену тогдашней процедуры можно спокойно использовать для фильмов ужасов: собак связали, а кровь переливали через трубки из гусиных перьев. Эксперимент закончился неудачно.

Переливание закончилось, когда собака начала скулить, впала в конвульсии и наконец умерла,

– описал операцию Ричард Лоуэр в старейшем научном журнале Philosophical Transactions.



Ричард Лоуэр

Переливание крови от овцы к человеку

Экспериментатор на этом не успокоился. Впоследствии протестировал переливание на человеке. Для процедуры медик выбрал священнослужителя с психическими расстройствами. Артуру Коги за участие в эксперименте заплатили 20 шиллингов. А донором стала овца.



Переливание крови от овцы к человеку

Исследовать результаты переливания крови животного человеку не удалось. Реципиент за несколько дней пропил все деньги, которые ему заплатили. В крови было столько алкоголя, что определить состояние Коги было просто невозможно.

Интересно: Столбняк – первые симптомы, профилактика и лечение

Через несколько месяцев во Франции состоялся еще один эксперимент. Однако реципиент умер после процедуры. Его отравили мышьяком врачи, выступавшие против переливания крови. Публика начала высмеивать все попытки врачей усовершенствовать процесс переливания крови и этот отрицательный общественный резонанс отложил исследования в данной сфере еще на века.

Первое донорство от человека к человеку

После экспериментов Лоуэра прошло более 150 лет, и тогда британский акушер-гинеколог Джеймс Бланделл тоже осуществил переливание крови. Его пациентка после родов получила сильное кровотечение. И спасла женщину кровь ее мужа.



Переливание крови от мужа к жене

Катализатором этого вида донорства стала Вторая мировая война. Тысячи солдат нуждались в хирургическом вмешательстве, а спасти жизнь врачи могли с помощью чужой крови. В тот же период в Америке начали открывать местные банки донорской крови, чтобы всегда были запасы для пациентов, которые требуют немедленного переливания.

Кто может стать донором

В современном мире донорство – обычное дело. Лишь треть доноров – это женщины, все остальные – мужчины. За год в мире собирается более 117 миллионов донаций крови. В Украине же ежегодно есть полмиллиона доноров, на 1000 граждан приходится лишь 11 донаций. Донором стать легко. Правда, есть параметры, которым необходимо соответствовать.

Ирина Однориг, заведующая отделом Львовского центра Службы крови Прежде всего это возраст – от 18 до 60 лет. Вес – от 60 килограммов, не меньше. Человек должен быть полностью здоровым, не иметь никаких хронических заболеваний, не употреблять препаратов хотя бы две недели. То есть адекватный полностью здоровый человек.

Есть временные противопоказания. Очевидно, не стоит сдавать кровь, если в ней есть алкоголь – достаточно подождать двое суток. Роженица же не может сдавать кровь в течение года. Не стоит идти в центр Службы крови, если за этот год "набивали" тату. Если человек был в заграничной командировке более двух месяцев, на протяжении полугода сдавать кровь нельзя.

Быть донором нельзя людям, имеющим такие проблемы со здоровьем: венерические заболевания;

туберкулез;

гепатит.

злокачественные образования;

сердечно-сосудистые заболевания;

болезни органов дыхания и пищеварения;

проблемы со зрением.

Если же все требования соблюдены – можно смело идти в городской центр крови. Накануне лучше не употреблять жирной пищи, продуктов с красителями, воздержаться от молочных продуктов. За 2 часа до сдачи нельзя курить. Донор может сдавать кровь не чаще, чем раз в 2 месяца. А за одно переливание врачи берут не более 400 миллилитров крови. Этот объем может спасти несколько жизней. После сдачи медики еще обязательно исследуют кровь на наличие вышеуказанных инфекций. Если есть опасения, то кровь не понадобится для переливания. Ее, к тому же, разделяют на 2 части.

Ирина Однориг, заведующая отделом Львовского центра Службы крови Мы отделяем эритроцитарную массу от плазмы. Плазма идет на заморозку, она от полгода до 2 лет у нас заморожена, а эритроцитарная масса хранится у нас в среднем 42 суток.

Донорскую кровь переливают в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии, в хирургии при тяжелых травмах и при лечении гематологических злокачественных новообразований – то есть болезней, связанных с кровью. Еще в этом списке есть осложнения, которые связаны с беременностью, малярия у детей, тяжелая анемия, другие тяжелые травмы, но не только.

Джеймс Харрисон спас почти 2,5 миллиона детей

Джеймс Харрисон на протяжении 60 лет сдавал кровь каждую неделю. Он спас почти 2,5 миллиона детей. Дело в уникальных антителах, которые содержит его кровь. Они помогают роженицам при резус-конфликте, патологии, когда группа крови ребенка и матери различается. Джеймс жертвовал свою кровь 1100 раз.

Важно: Чума: как "черная смерть" истребила сотни миллионов людей

"Это становится довольно унизительным, когда они говорят: "О, ты это сделал!", или "Ты это сделал, ты герой!". Это просто то, что я могу сделать. Один из моих талантов, пожалуй, мой единственный талант – я просто могу быть донором крови, – сказал Джеймс.

Сколько бы Харрисон не ставил под сомнение свой талант, но став однажды донором можно спасти жизни близких или неизвестных тебе людей.



Джеймс Харрисон